Manelyk González reacciona a las críticas a Ángela Aguilar y Ricardo Peralta: “Tienen que aguantar vara”

La exintegrante de Acapulco Shore formó parte del evento organizado por la revista Glamour. (Manelyk Gonzalez)

En los últimos días los nombres de Ángela Aguilar y Ricardo Peralta han acaparado la atención debido a sus polémicas acciones en meses anteriores, sin embargo, no han parado de cumplir con sus compromisos laborales en importantes eventos.

Durante la alfombra amarilla de la película Wicked, Torpecillo fue recibido con abucheos por parte de los asistentes, momento que se volvió viral en redes sociales y ocasionó opiniones divididas.

En medio de un panorama incierto para el exintegrante de La Casa de los Famosos México, se confirmó la presencia de Ángela Aguilar en el evento organizado por la revista Glamour para reconocer a las ‘Mujeres del año’, lo que ocasionó que gran parte del público manifestara su descontento en Internet.

Ricardo Peralta revela que acudirá a terapia tras ser abucheado en la premiere de WICKED. (Infobae)

Ambas personalidades se volvieron blancos de críticas a raíz de su participación en dichos eventos, lo que ocasionó que algunos colegas compartieran su sentir sobre lo que ocurre en el mundo de los espectáculos, una de ellas fue Manelyk González, exintegrante de Acapulco Shore.

Manelyk González asegura que tienen que aguantar “vara”

Durante el evento de la revista Glamour, Manelyk González fue acaparada por los medios de comunicación con preguntas sobre la polémica que enfrentan Ángela Aguilar y Ricardo Peralta.

“Siendo figuras públicas, nosotros estamos expuestas a eso, o sea, somos como un libro abierto. De repente nos conviene, de repente salen chismes como estos, pues uno tiene que aguantar vara”, comentó la también empresaria.

Crédito: Yordi Rosado / Youtube

Asimismo, señaló que muchas veces en redes sociales suelen olvidar que más allá de ser “famosos” tienen una vida como cualquier otra persona, la cual no comparten todo el tiempo en Internet.

“Algo que olvida la gente y los medios, es que nosotros también tenemos vida. A mí me encantaría estar en Instagram y después me apago. No, tengo vida, tengo familia, tengo trabajo, tengo mi empresa. Esto es una parte que ustedes ven, pero no es Manelyk en realidad, es lo que le doy a ustedes para que se entretengan”, detalló.

Finalmente, confesó que no vio el video en el que se escuchan los abucheos que recibió su colega Ricardo Peralta: “Mira, lo empecé a ver y lo cerré. Me dio escalofríos. Qué pavor”, señaló.

Cabe recordar que a lo largo de su carrera en el mundo de los reality shows, la exintegrante de Acapulco Shore ha sido duramente criticada en varias ocasiones, pues no todos están de acuerdo con su manera de desenvolverse en la industria.