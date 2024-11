¿De qué trata “El jardín secreto”? el K-Drama protagonizado por Hyun Bin

En 2013, fue transmitido en países latinoamericanos como: Colombia (por RCN), México (por MundoFox), Puerto Rico (por Mundo Fox P.R) y Panamá (por el canal 11 SERTV). (VIKI)

“Secret Garden” (El Jardín Secreto, 2011) es una serie romántica de fantasía protagonizada por Hyun Bin y Han Ji Won, quienes interpretan a una pareja de dueños de un centro comercial y una stunt performer (actriz doble de acción).

Hyun Bin, cuyo nombre real es Kim Tae Pyung, es un actor nacido el 25 de septiembre de 1982 en Seúl, Corea del Sur. Es ampliamente conocido por su talento actoral y su carisma, ha participado en My Lovely Sam Soon (Mi adorable Sam Soon, 2005), The Snow Queen (La reina de las nieves, 2006), Memorias de la Alhambra (2018) y Aterrizaje de emergencia en tu corazón (2019-2020).

Su compañera de escena Jeon Hae Rim, mejor conocida como Han Ji Won, ha participado en proyectos como Lágrimas del dragón (1998), School 2 (Escuela 2, 1999), El Rey 2 Corazones (2012), El tiempo que te he amado (2015), Chocolate (2019-2020) y Curtain Call (Llamada al telón, 2022).

El proyecto fue dirigido por Shin Woo Chul de Durian’s Affair (El asunto de Durian, 2023) y por Kwon Hyuk Chan y escrita por la guionista de Herederos (2013), Kim Eun Sook. Fue transmitida del 13 de noviembre de 2010 al 16 de enero de 2011 por la cadena de televisión Seoul Broadcasting System (Sistema de transmisión de Seúl, SBS).

La grabación del K-Drama duró 109 días. (Kocowa)

¿De qué trata “El jardín secreto”?

“El jardín secreto” es un K-drama romántico y de fantasía que ha capturado el corazón de sus seguidores alrededor del mundo por su mezcla de humor, romance y un toque mágico.

La serie gira en torno a la improbable relación entre dos personas de mundos totalmente distintos Kim Joo won, un CEO rico y arrogante y Gil Ra Im (Ha Ji Won) una doble de acción trabajadora y humilde, quienes logran dar vida a estos personajes con una química única y memorable.

La historia comienza cuando Joo Won y Ra Im se conocen de manera accidental y, aunque sus personalidades son completamente opuestas, el encuentro los deja intrigados. Joo Won, quien siempre ha estado rodeado de lujos y nunca ha enfrentado dificultades, se siente inexplicablemente atraído por Ra Im, cuya vida está marcada por esfuerzo, disciplina y pasión por su trabajo como actriz. A pesar de la evidente diferencia social y los prejuicios de Joo Won, él no puede evitar acercarse a Ra Im, quien se muestra ajena a involucrarse con alguien tan superficial.

El conflicto principal de la historia se desata cuando, durante un viaje a una extraña montaña, ambos personajes intercambian cuerpos de forma misteriosa. Este cambio, causado por una mágica poción, los obliga a vivir la vida del otro y enfrentar los desafíos y obstáculos que cada uno enfrenta diariamente.

Para Joo Won, significa descubrir lo duro que es el mundo de Ra Im, desde el esfuerzo físico hasta la constante falta de recursos. Para Ra Im, implica adaptarse a un entorno lujoso pero también a las responsabilidades y tensiones de la vida de Joo Won, así como lidiar con su entorno familiar y su reputación como CEO.

A medida que viven en el cuerpo del otro, ambos personajes desarrollan una comprensión más profunda el uno del otro, permitiéndoles superar sus prejuicios y acercarse emocionalmente. El intercambio de cuerpos les ayuda a mejorar la relación, mostrando que, más allá de sus diferencias, ambos comparten heridas emocionales y una búsqueda de algo más significativo en sus vidas.

A medida que intentan resolver el misterio de su intercambio, se ven obligados a enfrentar sus miedos, sus prejuicios y sus sentimientos mutuos. “El jardín secreto” es una historia sobre la transformación personal y el poder del amor para sanar y unir a las personas, sin importar cuán diferentes sean sus mundos.

La producción le ofreció el de Han Tae Sun a Kim Kyu Jong de SS501, pero lo rechazó por no estar preparado para actuar. (Netflix)

¿Dónde puedo ver “El jardín secreto” desde México?

La serie de romance y fantasía estrenada en 2010, disponible en plataformas de streaming como Rakuten Viki, Netflix y Kocowa, consta de diez episodios, cada uno con una duración aproximada de una hora.

Este drama equilibra momentos de comedia y romance con una profunda exploración emocional, abordando temas como la empatía y la superación personal. Con un guion cautivador y actuaciones destacadas, logra no solo capturar la magia del romance, sino también reflejar la complejidad de abrirse emocionalmente a alguien diferente.