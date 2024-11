INE reconoce riesgos en la elección del Poder Judicial ante posible recorte presupuestal

Guadalupe Taddei enlistó parte de los factores que tomaron en cuenta para solicitar MXN 13 mil 205 millones para la elección del Poder Judicial (INE)

Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó la inconstitucionalidad de la reforma en materia del Poder Judicial, la elección de jueces, magistrados y ministros parece experimentar un nuevo obstáculo, el presupuestal. Ante la advertencia del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) sobre recortar la asignación de dinero, Guadalupe Taddei Zavala reconoció posibles riesgos en el proceso electoral.

A través de una conferencia de prensa, la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE) enlistó todas las cuestiones que deberían replantearse en caso de que las autoridades decidan otorgar una cifra presupuestal menor a la solicitada, es decir de MXN 13 mil 205 millones.

“Cuando estás organizando un proceso electoral de esta magnitud e implementas un operativo en territorio nacional, están incluidos todos los aspectos desde qué papelería utilizas, cómo habitúas una casilla, cómo un centro de votación, cómo unes las secciones sin dejar de tener la representación en todo el territorio, cómo defines cuántos capacitadores, cuántos supervisores, funcionarios, material”, mencionó entre otras cosas.

La Presidenta criticó la cifra requerida por el INE para la realización de las elecciones del Poder Judicial (AP Foto/Fernando Llano, Archivo)

Cabe recordar que, en medio de la tensión, el pasado 4 de noviembre de 2024 el Consejo General del INE aprobó un presupuesto de más de MXN 13 mil millones para la ejecución de las elecciones de jueces, magistrados y ministros del próximo 1 de junio de 2025. Aunque realizaron la petición formal a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Presidenta Claudia Sheinbaum consideró que la cantidad es excesiva.

De hecho, durante su conferencia de prensa matutina de este jueves 14 de noviembre de 2024, la mandataria negó que los MXN 13 mil 205 millones solicitados por el INE tengan justificación.

“Sí. Va a haber una elección el próximo año para las personas del Poder Judicial pero, a diferencia de elecciones de 2024, no hay financiamiento a partidos políticos, especial por campañas electorales, porque no hay financiamiento a la campaña de jueces, magistrados y ministros. No hay recurso público a las campañas. Entonces ¿por qué tanto recurso?”, cuestionó.

En el mismo tema, Merilyn Gómez Pozo, presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, advirtió que analizará los requerimientos del Instituto Nacional Electoral (INE) para las elecciones y entablará pláticas con consejeras y consejeros de la entidad electoral para reducir la cifra presupuestal requerida por ellos.

“Vamos a analizar con lupa estos requerimientos. La puerta está abierta de una vez para platicar con los consejeros y la presidenta del INE para poder llegar a un mejor acuerdo, porque obviamente se nos hace excesivo”, dijo.