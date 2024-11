Gustavo Adolfo Infante confiesa que ‘desairó’ a Peso Pluma y ahora se arrepiente: “No lo quise entrevistar”

Gustavo Adolfo Infante y Peso Pluma (Imagen Tv/Ig pesopluma)

Peso Pluma se encuentra inmerso en la conversación actual, debido a distintas noticias, tanto musicales, como de su vida personal. En ese contexto, el periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante sorprendió al revelar en el programa Sale el Sol que tuvo la oportunidad de entrevistar a Peso Pluma en sus inicios, pero decidió ignorarlo, lo que ahora lamenta profundamente.

Durante la transmisión del programa, mientras se discutía la polémica entre el cantante de corridos tumbados y su ex novia Hanna Howell, Gustavo Adolfo Infante recordó el momento en que Peso Pluma visitó el set del matutino cuando apenas comenzaba a darse a conocer en la industria musical.

“Las personas accionamos y reaccionamos, entonces los grandes problemas del siglo 21 son los problemas emocionales. Entonces, el culpar a Peso Pluma que es muy famoso, está muy sencillo... pero no lo sabemos, no estuvimos ahí, es más, ni lo conocemos, no lo hemos entrevistado”, comentó inicialmente Infante sobre la controversia.

Sin embargo, al hacer memoria, confesó que sí tuvo la oportunidad de conocerlo, pero decidió no entrevistarlo porque, en aquel entonces, no lo consideraba relevante.

“Bueno, sí estuvo aquí en Sale el Sol cuando empezaba [su carrera], pero no lo quise entrevistar, dije ‘ese quién es’. Y ahora la arrepentida que me doy”, confesó el periodista.

El fenómeno de Peso Pluma

Peso Pluma, cuyo nombre real es Hassan Emilio Kabande Laija, se ha convertido en una de las figuras más destacadas del regional mexicano gracias a éxitos como “Ella baila sola”, “Lady Gaga” y “AMG”. Su estilo único, que mezcla corridos tumbados con música urbana, lo ha llevado a la cima de las listas internacionales, consolidándolo como uno de los artistas más escuchados del momento.

El popular cantante mexicano ha estado en el centro de atención no solo por su música, sino también por su vida personal y su estilo. Recientemente, se le ha vinculado con Diana Esparragoza, nieta de Juan José Esparragoza “El Azul”, uno de los fundadores del Cártel de Sinaloa. Aunque las imágenes de ambos en París y en un yate han avivado los rumores, el artista no ha confirmado ni desmentido la relación.

En cuanto a su estilo, Peso Pluma sorprendió a sus seguidores al cambiar su característico corte mullet por un estilo tipo honguito. Este cambio coincidió con la promoción de su nuevo álbum, Éxodo. Durante una entrevista en The Tonight Show con Jimmy Fallon, el cantante reveló que su famoso corte mullet fue en realidad un “error” del estilista en Medellín, Colombia, cuando apenas comenzaba su carrera. A pesar de su descontento inicial, decidió mantener el corte porque “todos los niños lo querían”, según explicó en el programa.

Su nuevo look, el cual presentó desde mayo pasado, ha recibido críticas positivas, aunque no ha logrado alejarlo de la polémica. Anteriormente, Peso Pluma ha sido vinculado sentimentalmente con figuras del espectáculo, como la cantante Nicki Nicole y varias modelos.

El cantante continúa siendo una figura influyente en la música regional mexicana, y su estilo personal, tanto en lo musical como en lo estético, sigue marcando tendencias entre sus seguidores.