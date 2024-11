Ventaneando aplaude que Cassandra Sánchez Navarro enfrentó la controversia de su divorcio: “No como Ángela Aguilar”

La relación comenzó durante la pandemia del Covid-19. (Instagram @cassandra_gsn)

Cassandra Sánchez Navarro se posicionó entre las principales tendencias de redes sociales por rumores de presunta infidelidad que pesan en su contra. Y es que fue captada en varias ocasiones con un misterioso hombre que no es su esposo, Alejandro Cásares. Se trata nada más ni nada menos que Igor Lichnovsky, defensa del Club América.

Tras semanas envuelta en controversia, la actriz confirmó que se encuentra en proceso de separación con su todavía esposo durante un encuentro con medios en la alfombra roja del evento Mujer del Año 2024 en la Ciudad de México.

Sánchez Navarro prefirió centrar la atención en sus proyectos profesionales. Durante el evento, la protagonista de ‘Cindy la Regia’ evitó profundizar en los rumores sobre su relación con Lichnovsky, redirigiendo las preguntas hacia sus próximos trabajos.

Así inició la presunta ‘infidelidad’ que cometieron Cassandra Sánchez-Navarro e Igor Lichnovsky, actriz y jugador del América (Foto: Infobae México/ Jesús Aviles)

“Muy emocionada de contarles de todo el trabajo que viene para mí este año”, expresó, destacando su entusiasmo por la publicación de la nota sobre Mujeres Asesinas.

La actriz también abordó cómo los medios de comunicación a menudo sacan de contexto los temas personales: “Pasa mucho eso, creo que el medio agarra cosas y lo saca de contexto sin saber todo lo que hay detrás de una historia”.

Esta declaración se produce en un contexto donde, según una entrevista publicada por TV Notas, la separación de Sánchez Navarro y Cáceres podría estar relacionada con un supuesto romance con Lichnovsky. Una fuente cercana al futbolista chileno habría mencionado que ambos fueron infieles a sus respectivas parejas, lo que también habría contribuido a la separación de Lichnovsky.

Cassandra Sánchez-Navarro está al centro de la polémica debido a que ha sido involucrada sentimentalmente con el futbolista Igor Lichnovsky, en medio de rumores de su divorcio. (cassandra_gsn / Instagram)

Conductores de Ventaneando opinan del divorcio de Cassandra Sánchez Navarro

La separación de la actriz fue retomada este jueves 14 de noviembre en la transmisión en vivo del programa de espectáculos, donde los conductores aplaudieron la manera en que ella enfrentó la controversia, pues no todas las personalidades del medio artístico nacional suelen hacerlo.

“Hay matrimonios que duran poco porque llega ahí la cosa”, comenzó Linet Puente.

“Yo le aplaudo algo, nunca es tarde para darse cuenta que ahí no se es feliz”, continuó Ricardo Manjarrez y Rosario Murrieta lo interrumpió: “Entonces no te cases”.

En 2014, Cassandra Sánchez-Navarro también estuvo al centro de la controversia por una supuesta infidelidad. (cassandra_gsn / Instagram)

Respecto a los rumores de infidelidad, Linet Puente comentó: “La traición no, o sea, si hay traición, no, pero no sabemos”.

“Como ella sí habló de la controversia, no como Ángelita”, reclamó Rosario Murrieta y Ricardo Manjarrez concordó: “Yo aplaudo a Cassandra porque aunque el tema sea incomodo, no huyó de la prensa ni de los cuestionamientos; respondió lo que quiso y está bien”.