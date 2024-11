“No soy nadie para dar consejos”: qué dijo Ángela Aguilar tras recibir el reconocimiento a ‘Mujer del año’

La cantante lleva varios años envuelta en controversia por sus declaraciones y romances. (RS)

Ángela Aguilar recibió el reconocimiento ‘Mujer del año’ por parte de la revista Glamour México pese a la controversia que desató su nombramiento. Pese a todo pronóstico, la cantante asistió a la ceremonia de premiación en compañía de su esposo, hermana y amigos cercanos; aunque no desfiló por la alfombra roja, sí posó con sus colegas galardonadas y ofreció un discurso de agradecimiento.

“Estoy muy agradecida de estar aquí esta noche, estoy muy agradecida con Glamour por este increíble reconocimiento. Gracias Farah por tus consejos, por tus palabras de apoyo y por confiar en mí, en mi talento, en mi música.”

Kunno acompañó a Ángela Aguilar en la ceremonia de premiación. (RS)

La intérprete de ‘En realidad’ habló sobre la carga que pesa sobre sus hombros al pertenecer a una reconocida familia de cantantes mexicanos, pero hizo énfasis en su interés por construir su propio camino en la industria musical bajo el regional mexicano y poner en alto el nombre de México.

“Cuando yo nací, tuve la fortuna de crecer en una familia de cantantes, una familia de música, pero el verdadero privilegio fue entrar a la música mexicana, sentirme respaldada por el mariachi, los valores, las tradiciones y la cultura que conlleva. Ese mismo honor no lo tomo a la ligera, por eso, cada vez que me subo al escenario trato de la mejor manera de representar a México, al país que me ha dado tanto y que amo con todo mi ser.”

La cantante agradeció a su familia, esposo y amigos por su apoyo. IG: @erichben

La cantante de 21 años de edad agradeció la consideración de la revista Glamour México, empatizó con sus colegas galardonadas y agradeció a todas las personas que la han apoyado a lo largo de su carrera. Como era de esperarse, no mencionó nada sobre la polémica que enfrenta debido a su romance con Christian Nodal.

“Estar aquí, sentirme considerada, no solamente es un privilegio, sino es una gran responsabilidad. Debo admitir que escuchaba a muchas mujeres hoy y me identificaba con ellas y veía su lucha. Para mí, me siento muy afortunada de estar enfrente de todos ustedes”, dijo.

La cantante posó con sus colegas galardonadas. (@Volkswagen_MX / @papikunno)

“Yo creo que hay muchas veces que las palabras sobran, pero lo único que puedo decir es que estoy verdaderamente agradecida con mi familia, con mi marido, mis amigos, con todas las mujeres que abrieron camino para que estuviera aquí esta noche. Yo solo quería ser cantante y gracias a ustedes lo estoy logrando. Como diría mi abuela Flor Silvestre, gracias a la vida que me ha dado tanto.”

Finalmente, compartió un consejo para todas las niñas que encuentran una inspiración en ella:

.“No soy nadie para dar consejos, pero yo quiero que nunca apaguen su voz, quiero que siempre sean genuinamente ustedes y que se sientan en control de su narrativa y de su persona. Y que apoyándonos juntas, logramos algo mejor. Para todas las niñas que nos están viendo, no apaguen su voz. Gracias a ustedes, yo tengo más recuerdos que vida, me llevo esto, no creo que me lo merezco, pero trabajaré para hacerlo.”