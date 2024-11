Máynez compara a Rosario Piedra y Marilyn Cote con meme; desata debate en redes: “Las dos engañaron a México”

Es muy común que el emecista comparta memes y videos a manera de crítica. (RRSS Jorge Álvarez Máynez)

La agenda pública ha estado acaparada esta semana por dos temas que parecerían diametralmente sin relación: el fraude de la supuesta psiquiatra Marilyn Cote en Puebla y la reelección de Rosario Piedra Ibarra como presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Sin embargo, el excandidato presidencial de Movimiento Ciudadanos, Jorge Álvarez Máynez logró unir ambos casos en uno solo, al menos en un meme que compartió en redes sociales y que desató un intenso debate entre sus seguidores.

“Estas dos personas engañaron a México y usaron documentos falsos. La única diferencia es que a una de ellas, Morena la puso al frente de una de las instituciones más importantes del país”, escribió el exdiputado federal. Enseguida, compartió el meme con la foto de ambos personajes, en donde finalmente termina por señalar que -pese a engañar y falsear información- a la presidenta de la CNDH Morena la premió con otro mandato y a la otra sí la está juzgando la sociedad.

Meme de Máynez burlándose de ambos casos. (Facebook Jorge Álvarez Máynez)

El meme evidentemente desató la conversación en redes sociales. Algunos usuarios respaldan la imagen y criticaron la jugada de Morena en el Senado para reelegir a Piedra Ibarra: “El pulcro e incorruptible del partido más honesto.... jajajajajajaajaja” y “Para qué necesitamos el poder legislativo si solo hacen lo que les dictan desde Palacio y cumplen caprichos no realizados del macuspano, sin que haya oposición”, dijeron; mientras que otros coincidieron en que ambos personajes son cuestionables: “Quizá Cote, sea morenista, sólo así se explica tanta perversidad”, se lee en Facebook.

Pero como siempre ocurre, los seguidores de la 4T se molestaron con el meme y arremetieron contra el excandidato presidencial, incluso algunos usuarios lo acusaron de también haber engañado al pueblo al hacerlo creer que era la mejor opción en las pasadas elecciones, “resultaste ser más de lo mismo, hasta estuviste en contra de la reforma al PJF” y “por qué no metes las demandas correspondientes si es que tienes pruebas, o eres un simple bocón más”, le respondieron al emecista en Facebook.

¿Por qué dice que ambas engañaron a México?

Vayamos por partes. En redes sociales se hizo viral el caso de Marilyn Cote, una supuesta psiquiatra que atendía en Puebla y Estados Unidos y recetaba medicación a sus pacientes; sin embargo, se dio a conocer después que sólo era abogada y que no contaba ni con las licencias ni los permisos para operar tanto en México como en la ciudad de San Diego, California; es decir, la mujer falseó documentos y abrió sin permiso los consultorios donde atendía, además de que se construyó una identidad falsa en internet, donde de hecho gozaba de popularidad. Hasta ahora nadie sabe dónde está pese a que las autoridades le pusieron un ultimátum para que entregue la documentación que acredite su profesión.

¿Dónde está la coincidencia, según Máynez? Rosario Piedra Ibarra fue electa como presidenta de la CNDH en 2019 y este año terminaba su mandato por lo que se postuló nuevamente. Tras las comparecencias en el Senado, no fue de las mejore evaluadas pero por presiones del oficialismo, fue incluida en la terna junto con Nashieli Ramírez y Paulina Fernández. Días antes de la votación, en redes sociales se hizo viral una supuesta carta de apoyo por parte del obispo emérito de Saltillo, Raúl Vera, pero éste se deslindó tajantemente del escrito.

Después, la CNDH también dijo que la carta no estaba relacionada con la presidenta y al final fue el secretario Ejecutivo de la comisión y cercano a Rosario Piedra, quien asumió la responsabilidad del documento al haberlo “recibido, junto con otras más, de una persona cuya identidad me reservo porque no tengo duda de su honorabilidad y buena fe”, dijo Francisco Estrada, de acuerdo con un reporte de Aristegui Noticias.