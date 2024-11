¿No se mudará a Palacio Nacional? Claudia Sheinbaum aclara si aún vive en Tlalpan

La presidenta Claudia Sheinbaum respondió a la pregunta expresa de la prensa sobre su próxima residencia oficial.

Durante su conferencia diaria, ‘La mañanera del pueblo’, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció esta mañana que, aunque aún no define una fecha exacta, se mudará a vivir a Palacio Nacional —junto con su esposo— antes de que concluya 2024.

La mandataria respondió afirmativamente a la pregunta expresa de la prensa sobre habitar este inmueble. “Ya pronto nos vamos a mudar, todavía estamos allá en el departamento (ubicado en Tlalpan). Antes de que termine el año nos mudaremos”, confirmó.

Ya desde una conferencia el 9 de septiembre, la aún presidenta electa anunció que habitaría Palacio Nacional durante su sexenio y agregó que tomó esta decisión para optimizar tiempo y para invertir el mismo en el cumplimiento de sus funciones.

“En este momento yo no tengo una casa propia y decidí vivir en Palacio Nacional. Esto es secundario, pero creo que es conveniente vivir y trabajar ahí. Eso me permitirá disponer de la mayor parte del tiempo para cumplir con mis obligaciones. Una vez que el presidente Andrés Manuel López Obrador propuso la idea de vivir en Palacio Nacional, evidentemente yo no iría a vivir a Los Pinos”, dijo.

Claudia Sheinbaum durante su llegada a una conferencia en la casa de transición, el 9 de septiembre. Crédito: Cuartoscuro

Un lugar emblemático para el Poder Ejecutivo

Anteriormente, la mandataria explicó que vivir en ese lugar emblemático para el Poder Ejecutivo de México puede relacionarse con una tradición política del país y, de cierta forma, preserva el legado que dejó el expresidente.

Durante el proceso de transición, Sheinbaum habitó una casa ubicada en la colonia El Prado, en la alcaldía Iztapalapa. Este inmueble era utilizado anteriormente como oficina hasta el inicio de su campaña presidencial.