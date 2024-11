Extranjera revela su ‘secreto’ para ingresar a la UNAM | VIDEO

La mujer rusa se encuentra estudiando comunicación en la Máxima Casa de Estudios. (Ilustración: Jesús Aviles)

Olessa, una tiktoker rusa que ha ganado popularidad en redes sociales por documentar su vida como estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), ha decidido compartir un consejo crucial para aquellos que buscan ingresar a esta prestigiosa institución educativa.

Olessa, quien actualmente estudia Ciencias de la Comunicación en la UNAM, se ha convertido en una fuente de inspiración para muchos jóvenes que desean formar parte de la Máxima Casa de Estudios. En uno de sus recientes videos de TikTok, la influencer compartió su experiencia al presentar el examen de admisión y reveló la herramienta que la ayudó a aprobar en su primer intento.

En su video, Olessa menciona que la plataforma que utilizó para prepararse fue “Pruébate UNAM”. Según la tiktoker, esta herramienta le resultó sumamente útil, ya que ofrece una gran cantidad de material para estudiar, así como la posibilidad de practicar con exámenes simulados.

“Ahora que se acerca el examen de admisión de la UNAM, les quería recomendar una plataforma para que se puedan preparar. Se llama Pruebate UNAM. Sí es una fuente oficial que ofrece mucho material y también pueden ver los reactivos por separado y hacer exámenes de prueba completos”, explicó Olessa en su video.

Olessa aseguró que la plataforma de Pruébate UNAM le ayudó en pasar su examen.

La joven rusa destacó que esta plataforma tiene un costo accesible de $200 pesos y subrayó su efectividad. “Esta plataforma me ayudó muchísimo para prepararme para el examen y me salió increíble y, como se los he contado, pasé el examen por primera vez”, añadió.

Olessa aprovechó la ocasión para motivar a los aspirantes que presentarán el examen de admisión en la próxima convocatoria de la UNAM, especialmente para el sistema abierto y a distancia. “Ojalá que les sirva este tip. Les deseo mucho éxito en sus exámenes”, concluyó.

El video de Olessa no solo ha generado una gran cantidad de interacciones en TikTok, sino que también ha inspirado a otros jóvenes a utilizar recursos adicionales para mejorar sus posibilidades de ingresar a la UNAM. Sus seguidores han agradecido la recomendación y muchos han comentado que ya están utilizando la plataforma para prepararse.

Olessa, estudiante extranjera en la UNAM y conocida en TikTok, aconseja el uso de la plataforma "Pruebate UNAM" para prepararse para el examen de admisión. Crédito: TikTok / Olessa D.

Con su testimonio, Olessa demuestra cómo la combinación de recursos educativos y dedicación puede abrir las puertas a una educación de calidad en una de las universidades más reconocidas de América Latina.