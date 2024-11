Cuál es la canción que une a New Order con The Killers y que sonará hoy en el Auditorio Nacional

La afamada agrupación británica New Order se presentará hoy en el Auditorio Nacional e interpretarán Crystal, tema que originó la creación de The Killers. (wikimedia)

New Order es una agrupación británica integrada por los antiguos miembros de Joy Division. Su sonido característico convirtió al grupo en uno de los más aclamados por la crítica y uno de los más influyentes, tanto que inspiró la creación de The Killers.

La historia detrás de la conformación de la banda creada en Las Vegas se remonta al 2001, año en el que el cantante y compositor Brandon Flowers, fue despedido de Blush Response, una agrupación en la que predominaba el synth-pop y coincidió con uno de los estrenos más emblemáticos del grupo británico.

Mientras Flowers veía el nuevo videoclip de New Order, el nombre The Killers llamó su atención y quedó grabado en su memoria. En 2002 creó una banda homónima en la que rindió homenaje a los británicos, integrando elementos visuales que los referenciaba directamente.

El video que inspiró la creación de The Killers

Joy Division era una agrupación que inspiraba a Brandon Flowers y cuando hicieron New Order, el afamado cantante y compositor continuó siendo un fiel seguidor de su música. (GUILLERMO PEREA /CUARTOSCURO.COM)

Durante el concierto de The Killers en el Royal Albert Hall, el vocalista mencionó que a finales de 2001 había “cuatro almas perdidas recorriendo las calles de Las Vegas, Nevada, buscando algunos músicos” y por azares del destino conoció al guitarrista Dave Keuning luego de hojear una revista de publicidad gratuita que se distribuía en Las Vegas.

Al abrirla comenzó a leer los anuncios y encontró uno que llamó su atención: alguien buscaba cantante o baterista para un proyecto de rock con influencia de agrupaciones que le gustaban.

Sin pensarlo dos veces, decidió llamarlo y cuando se vieron, Dave le entregó un casete y le dijo: “Tengo cinco ideas aquí” y desde ese momento comenzaron a trabajar en conjunto.

Mientras veían el video de Crystal, tema de New Order estrenado en 2001, en el bombo de la batería notaron que estaba escrito el nombre de un grupo ficticio: The Killers.

Bajo ese seudónimo entraron al set de grabación e hicieron su primer himno llamado “Mr. Brightside” (Señor optimismo) el sencillo debut de la banda de rock estadounidense que formaría parte de Hot Fuss (Alboroto caliente o Gran alboroto), un álbum de estudio que se vería influenciado principalmente por el new wave y el post punk.

La agrupación comenzó a ganar popularidad en la industria musical y años después mencionó que el origen de su nombre venía del videoclip de New Order. Esto los llevó a interpretar algunos temas junto al grupo que los inspiró y propició una interacción entre los integrantes de cada banda años después.

New Order y The Killers en los escenarios

En algunas ocasiones, ambos grupos han sorprendido a los seguidores interpretando temas en conjunto, como fue el caso de 2013 y 2017. (SERGIO GARIBAY/CUARTOSCURO)

Además de usar el nombre de la agrupación ficticia que aparece en el video de “Crystal”, su influencia directa con New Order no termina ahí. En otros temas como Somebody Told Me (Alguien me dijo) la escenografía del videoclip reflejaría de forma evidente su referencia al videoclip de los británicos.

Pero el reconocimiento entre los artistas parece ser mutuo, pues Brandon Flowers se ha subido a tocar el tema tan mencionado “Crystal” junto a los integrantes de New Order; por otra parte, el cantante y compositor británico Bernard Edward Sumner, ha compartido escenario con la agrupación estadounidense.

En 2013 durante el Estéreo Picnic en Colombia, The Killers interpretó “Shadowplay” y Sumner apareció junto a ellos pero también el 28 de noviembre de 2017 la agrupación estadounidense acompañó a la banda británica en Londres en el tema Bizarre Love Triangle (Bizarro triángulo amoroso).

Crystal es una de las canciones que estará en el setlist de New Order este 12 de noviembre durante el concierto que ofrecerán en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México.