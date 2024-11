Gala Montes define a su madre como una ‘hater’ más; la compara con Adrián Marcelo: “Solo me fortalecen más”

Gala Montes definió a su madre, Crista Montes, como un hater más en su vida, tal y como Adrián Marcelo. (Yordi Rosado / YouTube)

Gala Montes se sentó en el sillón de Yordi Rosado, anfitrión de uno de los pódcast de entrevistas más populares en plataformas digitales. Fiel a su estilo, la actriz habló sin filtros sobre aspectos de su vida profesional y personal, como su infancia, marcada por la explotación laboral y la separación de sus padres; su enemistad con Adrián Marcelo y la tensa relación que tiene con su madre, Crista Montes, quien hasta hace unos meses era su mánager.

Para Gala Montes, las acciones que motivaron una ruptura con su madre no han logrado que el cariño que siente por ella desaparezca; sin embargo, fue contundente al definir a Crista Montes como “un hater más”, tal y como Adrián Marcelo.

Gala Montes revela que su madre la extorsionaba

La separación de sus padres detonó una crisis económica que llevó a Gala Montes, su hermana Beba y su madre a vivir en extrema pobreza. Sin embargo, gracias a los primeros trabajos de Gala en la televisión, la familia pudo mejorar radicalmente su situación.

Pero a medida que el éxito llegó, las tensiones con su madre fueron en aumento, especialmente porque desde temprana edad la actriz identificó que se sentía atraída por mujeres y hombres.

A finales de 2023 se dio un quiebre en su vínculo de madre e hija y también contractual. La separación se mantuvo en secreto hasta que Crista Montes expuso el caso en la revista TVNotas, donde acusó a su hija de despido injustificado y de haberla dejado sin hogar.

Montes sostuvo que durante mucho tiempo postergó la desvinculación laboral con su madre debido a que la extorsionaba con hacer pública información que dañaría su imagen. Esta amenaza permanente la sumió en un profundo conflicto emocional que pudo superar al tomar terapia:

“Me di cuenta de que lo que me estorbaba era lo que pensaba mi jefa, y fue como ‘no, yo soy esto y me da igual si no me aceptas’, pero era lo único que me afectaba (…) nunca se lo he dicho, se enteró en redes porque mi mamá sube una nota, yo llevaba viviendo muchos problemas con mi mamá”, dijo la cantante, en referencia al rechazo que sentía de parte de su madre por su bisexualidad.

“La gente te utiliza porque eres público, y mucha gente es como, sabe que no puedes hacer ciertas cosas porque eres público y mi mamá era una de ellas y me extorsionaba con cosas”, abundó.

Gala Montes aseguró que, durante su estancia en La Casa de los Famosos México, que comprendió de julio a septiembre pasado, Crista Montes accedió a una de sus cuentas y sustrajo dinero de ellas, por lo que pidió al público no creer el papel de víctima que asumió durante su conflicto:

“Cuando entré a La Casa..., para que no le crean sus videos de ‘ay, me abandonaron’, a los dos días de que yo estaba en La Casa... mi mamá me robó dinero. Esperó a que entrara, se metió a una cuenta que yo tenía y me robó dinero, para que no le crean nada”, aseguró la cantante.

Compara a su madre con Adrián Marcelo

Otro tema que no pudo obviar durante su charla con Yordi Rosado fue su enemistad con el youtuber Adrián Marcelo, exparticipante de LCDLFMX. El standupero abandonó el proyecto a principios de septiembre, en medio de una desbandada de marcas por sus comentarios políticamente incorrectos y siendo blanco de la cancelación digital por hacer apología al feminicidio.

Durante su estancia en el reality, Gala Montes acusó a Adrián Marcelo de violencia verbal y psicológica, asegurando que usó los problemas de la actriz con su madre para intentar desestabilizarla y ocasionar su eliminación del programa.

Aunque el standupero abandonó el proyecto, su enemistad se extendió a las redes sociales, donde ha acusado a Gala Montes de incongruente y falsa feminista. En ese sentido, Montes aseguró que los señalamientos de Adrián Marcelo no la afectan y sorprendió al equiparar a su madre al mismo nivel que al regiomontano:

“Sigue atacándome en redes sociales, sigue atacando a otras mujeres. A mí me da gusto que haya pasado a nivel y en cadena nacional porque nos dimos cuenta de una problemática muy grave de este país, que es la violencia contra la mujer que tenemos sumamente analizada. Mi mamá, Adrián y todos los haters solo me fortalecen más”, afirmó Gala Montes.

A unas horas de su estreno, el episodio con Gala Montes ha superado las 235 mil reproducciones, y las expresiones y revelaciones hechas por la actriz acaparan la conversación en redes sociales, donde su imagen genera debate y divide bandos.