Marilyn Cote: éste es el verdadero grado de estudios de la presunta psiquiatra de Puebla

En recientes días, por medio de redes sociales, se viralizó el polémico caso de Marilyn Cote, una mujer que presumía ser doctora de Puebla egresada de la Universidad de Harvard. Y es que Cote promocionaba sus servicios de psiquiatría en México y Estados Unidos, y presumía tener un doctorado en neurociencias expedido por la prestigiosa universidad estadounidense.

La mujer, en su página web, se describe como “Egresada del Centro de Desórdenes Mentales de la Universidad de Oslo”, y señala que cuenta con diversos premios internacionales en psicodiagnóstico. Sin embargo, no existen registros de que las instituciones hayan reconocido su labor.

Cote aseguraba en sus anuncios que era capaz de curar la depresión en tan solo ocho días, y recetaba a sus pacientes medicamentos controlados, por lo que ponía en riesgo su salud, ante los efectos adversos de una medicación que no necesitaba.

Cuál es el verdadero grado de estudios de Marilyn Cote

El delicado caso se volvió viral, pues contiene un giro inesperado, ya que Cote si cuenta con un alto grado de estudios, solamente que no en Harvard ni en Oslo como ella asegura, sino en instituciones educativas mexicanas, además e una carrera distinta a la que asegura tener.

Según los registros de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Marilyn Cote cuenta con una licenciatura en Derecho por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), y cuenta con la cédula profesional 3092101, misma que fue expedida en el año 2000.

Posteriormente, estudió una maestría en Criminalística en el Colegio Libre de Estudios Universitarios, donde obtuvo la cédula profesional 8220643, misma que fue expedida en el año 2013.

En el 2017, obtuvo la cédula 10278650 de la Escuela Libre de Psicología, misma que la acredita como doctora en Psicología, de acuerdo con las datos de la SEP.

Asegura que no clausuraron por completo su consultorio

Cabe destacar que tras viralizarse el caso e Cote, autoridades sanitarias del estado e Puebla clausuraron su consultorio el pasado jueves 7 e noviembre.

Sin embargo, la mujer fue entrevistada por el medio 24 Horas Puebla, donde aseguró que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) no había clausurado completamente su consultorio.

“El procedimiento que lleva Cofepris es obviamente primero revisar de más y obviamente no te cierra definitivamente. ¿Si me explico? Si no tiene una razón para hacerlo. Entonces ellos no cerraron el consultorio. Simplemente nos instaron a presentar toda la documentación. Regresan en este momento por toda la sarta de quejas y que obviamente tienen que dar el derecho de credibilidad a la comunidad, entre comillas. Realmente no hubo ningún inconveniente, ningún delito, aquí”, dijo.

“Hay mucha información de la que obviamente se carece, por ejemplo desde el año 2019, ya no... a los sociales extranjeros no les dan derecho a pertenecer a la plataforma del Centro Nacional de Profesiones Mexicano. Porque obviamente no somos estudiantes mexicanos. Desde el año 2018, 2019 se nos han otorgado las últimas cédulas en digital”, aseguró la mujer.