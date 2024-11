Qué dice la canción ‘Fernando Colunga es el Chuck Norris de las telenovelas mexicanas’, un “himno metalero”

La agrupación de origen serbio goza de una creciente popularidad en México. (Infobae/ Jesús Abraham Aviles Ortiz)

La influencia de las telenovelas mexicanas rebasó los límites territoriales y muchas personas se volvieron fieles seguidores de producciones como La usurpadora o María la del barrio en la década de 1990.

En países como Alemania, Serbia o Rusia llegaron a ser tan populares que se tradujeron a los idiomas locales y aunque los metaleros negaban saber algo sobre las historias, era evidente que estaban al tanto, por lo que un grupo de amigos decidió hacer una crítica a la cultura de los culebrones a través de la música.

Así surgió en 2010 la banda Fernando Colunga Ultimate Experience (FCUE), con una propuesta que en palabras de los integrantes “era un proyecto casero y una forma de diversión” pero con el tiempo evolucionó y llegó a convertirse en un proyecto con un estilo musical distintivo.

El objetivo de sus integrantes era mezclar de forma recreativa bases musicales con letras cómicas en las que hacían parodia de diversos iconos del género, entre los que figuraba el actor mexicano Fernando Colunga.

Qué significa Fernando Colunga is Chuck Norris of the Mexican Soap Operas

La idea de hacer un grupo musical que hiciera parodia de las telenovelas mexicanas surgió en una fiesta sin saber que años después serían populares en México. (FB/ FCUE Band)

La canción Fernando Colunga is Chuck Norris of the Mexican Soap Operas (Fernando Colunga es el Chuck Norris de las telenovelas mexicanas) forma parte del álbum “Sangriento E Brutal Telenovela” (Sangrienta y brutal telenovela) lanzado el 15 de junio de 2010, mismo que está conformado por 9 temas entre los que también figura “Esmeralda Is a Fucking Whore, I Don’t Love Her Anymore” (Esmeralda es una maldita prostituta, ya no la quiero).

La letra de la canción es sencilla pero entre sus líneas logró transmitir su mensaje frívolo con un toque de parodia.

He is the essence of Latin lover

So beautiful and so modest

Rough and gentle at the same time

Faithful to just one, and still very experienced

He is Chuck Norris of the Mexican soap operas

Of the Mexican soap operas

Of the Mexican soap operas

Of the Mexican soap operas

He is alpha and omega

The beginning and the end

And he says: “No puede ser!!!!”

Él es la esencia del Latin lover,

tan hermoso y tan modesto.

Duro y gentil al mismo tiempo

Fiel a uno solo y aún con mucha experiencia

Él es Chuck Norris de las telenovelas mexicanas

De las telenovelas mexicanas

De las telenovelas mexicanas

De las telenovelas mexicanas

Es el alfa y omega

El principio y el fin

Y él dice: “¡¡¡No puede ser!!!!”

La creciente popularidad del grupo fuera de Serbia

La canción titulada "Fernando Colunga es el Chuck Norris de las telenovelas mexicanas" es el segundo tema del álbum Sangrienta y brutal telenovela. (FB / FCUE Band)

A partir de que se difundieron memes en redes sociales, la agrupación de origen serbio encontró una sorpresa: su fama creció rápidamente en Latinoamérica y de una forma totalmente inesperada.

Antonio Jovanović, vocalista de la agrupación, relató en una entrevista que recibió una llamada de Stefan Milenkovic, el guitarrista de FCUE, notificándole que estaban pasando por un momento de fama creciente: “Estaba en el trabajo cuando Stefan me llamó y me dijo que nos habíamos vuelto muy populares en México”, dijo a BBC.

Tras la viralidad de los memes, diferentes medios comenzaron a cubrir la historia de Fernando Colunga Ultimate Experience, hecho que contribuyó a que ganaran más notoriedad.

Las publicaciones rápidamente se propagaron en la web y captaron la atención de muchos usuarios nuevos que acudieron a sus redes oficiales para seguirlos.

Este resurgimiento no fue premeditado pues, según uno de los integrantes, la banda se concebía como una simple broma: “si puedes bromear con algo en un nivel positivo y si el humor no molesta a nadie, ¿por qué no hacerlo?”.

Múltiples medios señalan que los fans incluso comunicaron a la banda que Fernando Colunga estaba al tanto de su música y no presentaba objeciones hacia el proyecto homónimo que lo homenajeaba de alguna manera.

Después de esto, algunos seguidores crearon una cuenta de fans y pidieron que por favor viajaran a México pero las múltiples responsabilidades de cada uno de los integrantes de FCUE hacen que sea complicado cumplir este sueño de muchos mexicanos.