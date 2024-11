Denuncian abuso sexual contra menores durante festival de terror de Six Flags; esto sabemos

El parque de diversiones no se ha pronunciado al respecto | Foto: X @trendencias

A lo largo de este jueves 7 de noviembre, el parque de diversiones Six Flags México se ha mantenido en tendencia en redes sociales; sin embargo, no se debe a algún evento relacionado con la temporada decembrina, sino que se dio a conocer que dentro de sus instalaciones se cometió abuso sexual contra dos menores de edad durante el denominado Festival del Terror.

Fue el periodista Carlos Jiménez el que develó a través de la red social X -antes llamada Twitter- que, durante la pasada temporada de Halloween y Día de Muertos, dos jóvenes de 15 y 16 años de edad fueron abusadas por uno de los trabajadores que, basta hacer mención, se desempeñó como ‘monstruo’ durante el evento.

El parque de diversiones ubicado al sur de la capital suele hacer este evento de manera anual con el fin de involucrar a los asistentes en un ambiente de terror, por lo que además de las atracciones, se contrata a diversos artistas quienes, al caer la noche, se enfocan en asustar al público para hacer más interactivo el evento.

Debido a que los trabajadores cuentan con máscaras y atuendos ad hoc a la temporada, la identidad del presunto agresor no fue difundida; sin embargo, el comunicador y quien se caracteriza por exponer casos relacionados con seguridad, detalló cómo se cometió el delito.

Llega la 9.º versión del Festival del Terror de Salitre Mágico ¨La Ruta Macabra¨

‘Monstruo’ escapó tras cometer el delito

Jiménez destacó en redes sociales que, mientras las dos menores de edad disfrutaban del evento, uno de los artistas contratados agredió a una de las menores, para después replicar la acción con la otra joven. Una vez que habría abusado de ellas, se escapó y ocultó entre la multitud.

De acuerdo con la denuncia, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ya está al tanto e incluso, indaga a modo de impartir justicia. El parque de diversiones, por su parte, no se ha pronunciado por estos hechos.

La Fiscalía de la CDMX ya indaga en los hechos | Foto: X @c4jimenez

Una vez que la denuncia se difundió en redes sociales, internautas reaccionaron con asombro, especialmente porqu el Festival del Terror y el relacionado con Navidad, son eventos que se llevan a cabo en la noche e incluso dan pie a que las instalaciones cierren poco antes de la media noche, lo que podría poner en más riesgo a los asistentes.

“Así de fácil es colarse entre el personal de @SixFlagsMexico? O es uno de los empleados?”; “El delito es grave, lo malo es que nuestra querida @FiscaliaCDMX no puede contra las pinches ratas que no están disfrazados. Imaginen ahora investigar un delito grave a un vato con disfraz, no la chinguen sus neuronas no están listas para investigaciones tan complejas”; “Que andan haciendo niñas en un lugar así en la noche sin compañía de sus padres/tutor?”; “Que más six flags” o “¿Y las pruebas?”, se lee en la denuncia.

¿Qué dijo Six Flags?

El parque de diversiones emitió un comunicado sobre los hechos denunciados y expresó:

“La seguridad de nuestros visitantes y colaboradores es siempre nuestra máxima prioridad. Estamos al tanto de esta queja y cooperaremos plenamente con las autoridades locales en su investigación”.

Conviene recordar que Six Flags se ha visto envuelto en diversas polémicas, desde aquella donde los usuarios se quedaron atrapados a más de 50 metros de altura, como la tala de árboles que se dijo, se llevaría a cabo en el bosque de Tlalpan con el objetivo de construir más atracciones.

A consecuencia de la tormenta, la atracción se detuvo estando en las alturas Crédito: X @/LaListanews

Sin embargo, esta nueva polémica ha reavivado la discusión respecto a la seguridad dentro del parque, pues mientras una pareja homosexual fue expulsada por exponer muestras de afecto, ahora se denuncia el abuso contra las dos menores. Se espera que en adelante, haya un pronunciamiento que permita conocer más y con ello, evitar especulaciones.

En la Ciudad de México, el abuso sexual contra menores es un delito grave que se castiga con severidad. El Código Penal de la Ciudad de México establece penas que pueden incluir:

Prisión: Las penas de prisión por abuso sexual contra menores generalmente oscilan entre los 6 y 18 años. Sin embargo, la duración exacta de la condena puede variar dependiendo de factores como la gravedad del delito y la edad de la víctima.

Multa: Además de la prisión, el responsable puede ser sujeto a multas económicas.

Restricciones y Medidas Complementarias: El culpable puede enfrentarse a prohibiciones relacionadas con el contacto con la víctima y restricciones para trabajar en lugares donde haya menores, entre otras medidas.

Las sentencias están sujetas a las circunstancias particulares de cada caso y a la interpretación de los tribunales. Las leyes buscan proteger a los menores y castigar rigurosamente cualquier forma de abuso sexual.