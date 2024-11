Supuesta amante de Christian Nodal asegura que tiene pruebas de infidelidad a Ángela Aguilar

Nodal y Ángela están casados pero las polémicas no los abandonan (Foto: IG/@nodal)

Christian Nodal y Ángela Aguilar se encuentran nuevamente en el ojo del huracán desde que Cazzu, ex pareja del cantante y madre de su hija Inti, concedió una entrevista y rompió el silencio sobre todo acerca de la relación que terminó hace unos meses entre varios cuestionamientos.

Y es que la hija de Pepe Aguilar había asegurado que la argentina estaba al tanto del romance de su ex con ella, y que a nadie se le había roto el corazón. Sin embargo, la rapera reveló que se enteró de todo igual que todo el mundo: a través de los medios de comunicación, y que pese a lo dicho por Ángela, todo había sido muy doloroso, tanto para ella como para su familia.

Ahora las cosas parecen aún peor pues en redes sociales comenzó a surgir el rumor de una supuesta amante de Christian Nodal. En internet empezaron a circular algunas fotos dudosas de una joven besando al cantante, además de un ramo de rosa que él supuestamente le había mandado a ella.

Las fotos no fueron tomadas en serio pero, ahora, la dueña de la cuenta de Instagram @iveethzz, quien fue señalada como la supuesta amante, ha subido nuevo material donde asegura, tiene pruebas de que el “romance” que tuvo con el intérprete de Botella tras Botella fue completamente real.

Las “pruebas” del romance con Christian Nodal

La joven asegura que tiene pruebas de todo. Foto: (captura de pantalla)

En sus redes, iveethzz escribió: “Antes que salgan a hablar ciertas personas aviso que grabé llamadas y videollamadas, para que no salgan con la cosa de que es mentira o que ya sabían o no sé qué. En mi close friends sólo tenía a 30 personas que según yo no iban a filtrar nada de lo que yo subía pero creo que me equivoqué. Entonces si alguna persona sale a hablar o a decir algo aclaro que tengo grabaciones”.

Aunado a esto, la joven subió un video donde se ve que está hablando por teléfono con un contacto que lleva las iniciales de Christian Nodal. Cabe mencionar que este clip no tiene sonido, por lo que no se escucha la voz del cantante.

El cantante mexicano nuevamente acusado de infidelidad - crédito @nodal / Instagram

No obstante, la joven amenazó que podría publicar estas pruebas por si alguien sigue llamándola “mentirosa”. Es importante decir que no se trata de información confirmada.

Actualmente, Ángela Aguilar y Christian Nodal se encuentran felizmente casados y, pese a las críticas, parece que su relación va viento en popa. A pesar de esto, las polémicas no los abandonan y no parece que vayan a terminarse pronto.