Santa Fe genera revuelo entre sus seguidores tras ser captado bailando y besando a una joven

Fotografía de archivo en la que se registró al rapero mexicano Santa Fe Klan, al posar durante una entrevista con Efe, en Ciudad de México (México). EFE/Isaac Esquivel

Luego de generar revuelo por su dadivosidad tras dar dinero como “calaverita” en el reciente Día de Muertos, Santa Fe Klan, uno de los máximos exponentes del rap mexicano, ha vuelto a dar de que hablar, pero esta vez no por su música ni por su carrera, sino por un supuesto nuevo romance que ha desatado polémica en redes sociales.

Un video que se viralizó en las últimas horas muestra al rapero guanajuatense disfrutando de un momento cercano con una joven, lo que generó una ola de críticas y especulaciones sobre la naturaleza de su relación y la edad de la chica. El video, grabado durante una fiesta en Guanajuato en honor a San Judas Tadeo, muestra a Santa Fe Klan bailando, abrazando y besando a la joven, quien parecía estar muy cómoda a su lado.

El rapero no sólo repartió dulces, sino también dinero. Crédito: TikTok, rapmx.473

La fiesta, que había sido organizada por el propio Ángel Quezada (nombre real del rapero), contó con una gran asistencia de fanáticos, quienes no solo disfrutaron de la música del rapero mexicano, sino también del ambiente festivo en el que se desenvolvía. No obstante, el jolgorio no estuvo exento de polémica y justamente fue uno de los videos de la celebración el que desató la controversia.

En las imágenes, se puede ver al rapero junto a la chica, quien lo abraza por los hombros mientras sostiene un ramo de flores. Este detalle no pasó desapercibido para los usuarios de redes sociales, quienes rápidamente especularon que Santa Fe Klan había sido el encargado de regalarle las flores.

El rapero mexicano fue captado con una nueva pareja Crédito: tiktok/gtp.capital

Posteriormente, en otro video que salió a la luz, se aprecia a ambos bailando juntos, rodeados de la banda de músicos que los acompaña, y después de que el público comenzó a gritar “beso, beso, beso”, el artista no dudó en corresponder con un beso a la joven.

Aunque la escena parecía ser un momento de diversión en un ambiente relajado, lo que realmente desató la polémica fue la suposición de que la joven en cuestión sería menor de edad. Diversos usuarios comenzaron a comentar que la chica podría tener alrededor de 16 años, lo que generó una avalancha de críticas hacia Santa Fe Klan, a quien acusaron de comportarse de manera inapropiada con alguien tan joven.

(Instagram/@stela.mueller)

No obstante, es importante señalar que hasta el momento no se ha confirmado la edad de la chica, y la información sigue siendo parte de las especulaciones en redes sociales. De igual manera, el oriundo de Guanajuato no ha hecho comentarios públicos sobre su vida amorosa en los últimos tiempos. En 2023, el rapero fue vinculado con la modelo e influencer Stela Mueller, pero desde entonces no se ha hablado oficialmente de su situación sentimental.