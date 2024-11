“Cuestionable”; conductores de Sale el Sol critican elección de Ángela Aguilar como ‘Mujer del Año’

Conductores de Sale el Sol criticaron la inclusión de Ángela Aguilar en el especial Mujer del Año de Glamour Latinoamérica 2024. (Imagen Televisión / YouTube)

Ángela Aguilar fue nombrada por Glamour Latinoamérica ‘Mujer del Año’. En entrevista con la publicación, la artista dijo sentirse poco merecedora de la distinción, opinión que fue compartida por miles de usuarios en redes sociales y por los presentadores del matutino Sale el Sol, Gustavo Adolfo Infante, Joanna Vega-Biestro y Ana María Alvarado.

En la emisión de este martes, los comunicadores cuestionaron los argumentos tomados en cuenta por la publicación de moda para incluir Ángela Aguilar en su especial, donde también figuran Dulce María, ´Galilea Montijo y Bu Cuarón y la actriz Macarena García, en sus respectivos rubros.

Ana María Alvarado cuestiona el nombramiento de Ángela Aguilar

Con cierta ironía, Joanna Vega-Biestro abordó el tema mencionando que, aunque ellos ya no quieren hablar del supuesto triángulo amoroso de Nodal, Ángela Aguilar y Cazzu, no les es posible.

La periodista destacó que este tipo de distinciones no se hacen de la noche a la mañana, debido a que implica una logística para realizar entrevistas y sesiones fotográficas. Sin embargo, Vega-Biestro opinó que el consejo editorial de Glamour no esperaba que el especial coincidiera con la polémica que rodea a Ángela Aguilar, luego de que la trapera Cazzu dejara entrever que Christian Nodal le fue infiel con ella.

Aunque la distinción fue otorgada por las aportaciones de Ángela Aguilar al género regional mexicano, el objetivo del evento ‘Women of the Year’ es honrar a mujeres cuyo trabajo impacta a sus comunidades y generan cambios positivos, motivo por el que Ana María Alvarado puso en entredicho la idoneidad de la cantante: “Lo que sea Mujer del Año, cuestionable”, expresó la periodista.

Aseguran que Cazzu detonó pelea entre Pepe Aguilar y Christian Nodal

El reconocimiento a la trayectoria de Ángela Aguilar llega en medio de versiones sobre tensiones entre Pepe Aguilar y Christian Nodal. De acuerdo con la revista TVNotas, las recientes declaraciones de Cazzu desestabilizaron la de por sí frágil relación entre el cantautor y su yerno.

No es la primera vez que los presentadores de SES tienen una actitud crítica con la cantante. (Sale el Sol, YouTube)

En una entrevista para PLP de Luzu TV, Cazzu refutó las versiones que circulan sobre la relación de Nodal con Ángela, y afirmó: “Yo tenía conocimiento… de la relación de estas dos personas, que vienen con una relación de muchos meses antes de que haya sido expuesta… me siento en la necesidad de refutar y decir que es mentira”.

Este comentario provocó una avalancha de críticas hacia Ángela Aguilar en redes sociales, donde se ha vuelto una figura polémica. En respuesta, Nodal realizó una transmisión en vivo para aclarar su postura, pero la improvisación lo llevó a terminar abruptamente el video para evitar una confrontación directa con los internautas.

La situación escaló al publicarse un artículo en la revista TVNotas, donde una fuente cercana a la familia Aguilar asegura que Pepe Aguilar intervino para exigirle a Nodal que aclarara públicamente que Ángela no fue la causa de su ruptura con Cazzu. “Le pidió que hiciera un en vivo… que aclarara que su hija no es una mentirosa. Sobre todo, que pusiera énfasis en que Ángela no se metió en la relación entre ellos dos”, comentó la fuente. Según esta versión, Pepe Aguilar incluso habría dicho a Nodal: “Mi hija no fue tu amante y eso quiero que digas”.

Aunque ni Pepe Aguilar ni Christian Nodal han confirmado la veracidad de estos reportes, la tensión se evidenció cuando el cantante mencionó irónicamente en las Fiestas de Octubre de Zapopan: “Se saben todo el chisme”.

La revista de prensa rosa TVNotas reporta fricciones entre Pepe Aguilar y Christian Nodal tras unas recientes declaraciones hechas por Cazzu. (pepeaguilar_oficial, nodal / Instagram)