Congreso de la CDMX aprueba la licencia de conducir permanente, estas son las fechas y costos del trámite

La licencia de conducir permanente fue una iniciativa presentada por la jefa de gobierno, Clara Brugada Molina

Poco menos de dos semanas después de haber recibido la iniciativa de la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, el Congreso de la Ciudad de México (CDMX) sometió a discusión y votación el proyecto referente a la licencia de conducir permanente. Al respecto, las y los legisladores lo avalaron por mayoría de votos, por lo que dieron luz verde al trámite.

Con 45 votos a favor, 13 en contra y ninguna abstención, el Congreso de la Ciudad de México (CDMX) aprobó en lo general el dictamen de reformas al Código Fiscal sobre la expedición de la licencia de conducir permanente, una de las promesas durante la campaña electoral de Clara Brugada Molina.

El proyecto consistió en la adición de un inciso B. De igual manera, se recorren los subsecuentes del artículo 299 del Código Fiscal de la Ciudad de México. Gracias a ello, se estableció que durante poco más de un año, a partir del mes de noviembre de 2024, las personas podrán acceder al trámite de la licencia de conducir con vigencia permanente.

Personas que hayan sido sancionadas en el programa conduce sin alcohol en el último año no podrán tramitar la licencia permanente (Foto: @SSC_CDMX)

Cabe recordar que el anuncio realizado por Clara Brugada ha desatado la inconformidad de colectivos ciclistas. A lo largo de diversas protestas en el arranque del periodo de la morenista en la jefatura de Gobierno, los grupos se ha pronunciado en contra de la determinación al considerar que los filtros para obtener la licencia de conducir permanente no garantizan la seguridad vial de peatones y personas que optan por transportarse en vehículos no motorizados. De igual manera, han demandado mayor infraestructura y seguridad para quienes no viajan en automóvil particular,

Estas son las fechas y costos para tramitar la licencia de conducir permanente

Según dieron a conocer las autoridades, el trámite de la licencia de conducir permanente comenzará a implementarse en el mes de noviembre de 2024 y se extenderá hasta diciembre de 2025. Durante ese periodo, las personas podrán realizar el trámite por internet, así como en los módulos designados por las autoridades.

El Congreso de la Ciudad de México notificó sobre la aprobación de la iniciativa (X/@Congreso_CdMex)

El costo para tramitar la licencia permanente tipo A será de MXN mil 500 y solamente estará disponible para personas conductoras de automóviles, no motociclistas. Según dio a conocer Héctor Ulises García Nieto, secretario de Movilidad, aquellas personas que ya cuenten con la licencia con vigencia de tres años podrán acceder al trámite sin hacer un examen. Quienes la tramiten por primera vez deberán aprobar un examen por internet.

De igual manera, el trámite estará abierto a todo el público, con excepción de aquellas personas que cumplan con alguna de las siguientes condiciones, quienes no podrán acceder al trámite:

Conductores que tengan sentencias por siniestros viales graves.

Conductores que hayan sido sancionados por el programa “Conduce sin alcohol”, mejor conocido como “Alcoholímetro”, en el último año.