Quién es el fiscal de Querétaro que busca cárcel para la niña que sufrió aborto espontáneo y 500 mil pesos para su presunto violador

El caso ha generado indignación entre mujeres activistas por los derechos sexuales y reproductivos (Andrea Murcia Monsiváis/Cuartoscuro)

La Fiscalía de Querétaro está exigiendo tres años de cárcel para una niña de 14 años, la menor de edad está siendo acusada por supuesto homicidio, mientras que la colectiva Adax Digitales, quienes han seguido el caso, argumentan que ella no sabía que estaba embarazada y que la muerte del producto habría sido por un aborto espontáneo. Se sabe que la menor habría sido víctima de violación.

Además del posible encarcelamiento, la Fiscalía de Querétaro está buscando que la menor le pague 500 mil pesos de indemnización al hombre que la habría violado, por el momento se desconoce quién es el sujeto que estaría detrás de esta agresión sexual.

Esta situación está generando impacto entre algunas colectivas feministas, mujeres activistas y personas a favor de los derechos sexuales de las mujeres, por lo que mucha gente quiere saber quién es el fiscal general de Querétaro. Su nombre es Víctor Antonio de Jesús Hernández y fue designado en agosto de este año.

Él es el fiscal de Querétaro (YouTube/@fiscaliageneraldelestadode1226)

El fiscal que pide cárcel para una menor de 14 años por un aborto espontáneo es un notario elegido con 22 votos de la Legislatura local, su periodo frente a la Fiscalía de Querétaro será de nueve años.

Víctor Antonio de Jesús Hernández estudió Derecho en la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), también tiene estudios de posgrado y cuenta con una especialización en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).

De 2016 a 2021, fue subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro y también es notario titular de la Notaría Pública 14 de San Juan del Río.

A través de redes sociales, muchas personas están pidiendo la destitución del fiscal de Querétaro, pues la persecución de un supuesto delito contra una menor de edad que fue víctima de violación fue calificada como “inhumana” y que atenta contra el desarrollo de la niña.

La menor de edad no sabía que estaba embarazada. Crédito: Cuartoscuro

Fiscalía de Querétaro busca cárcel para una niña de 14 años

La Fiscalía General del Estado de Querétaro ha solicitado una pena de tres años de prisión para una menor de 14 años que habría sufrido un aborto espontáneo, además de exigir una compensación económica de 518 mil pesos al padre del bebé, quien es señalado como su violador. Este caso ha generado controversia, ya que la menor quedó embarazada tras ser víctima de violación, según informó Mayra Dávila, presidenta de la asociación Adax Digitales, que brinda apoyo y asesoría a la joven.

Durante la audiencia intermedia, la Fiscalía presentó su solicitud de encarcelamiento en el Centro de Reinserción Social para Adolescentes de Querétaro, argumentando que el caso se trata de un homicidio debido a la muerte de un feto de 36 semanas de gestación. Sin embargo, Dávila ha señalado que la menor no estaba al tanto de su embarazo hasta que ocurrió el aborto, el cual fue atendido por servicios de emergencia debido a una fuerte hemorragia.

La SCJN había pedido no judicializar estos casos (AP Foto/Rebecca Blackwell, Archivo)

La medida cautelar de arraigo domiciliario sigue vigente para la menor, y se espera que en los próximos días se anuncie la fecha del juicio. La asociación Adax Digitales ha criticado la falta de exclusión de pruebas que consideran revictimizantes y no relacionadas con el hecho investigado.

El fiscal general del estado, Víctor Antonio de Jesús Hernández, confirmó que se inició una investigación por homicidio, aunque aclaró que no se ha judicializado ninguna carpeta por el delito de aborto. No obstante, Adax Digitales sostiene que se han abierto siete investigaciones por aborto en el estado, a pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dictaminado que estos casos no deben ser judicializados.