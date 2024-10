Maryfer Centeno analizó aparición de Karime y Gala Montes en plena F1: “Es amor verdadero”

(galamontes / Instagram)

Karime Pindter sorprendió a Gala Montes con una serenata durante el Gran Premio de México de la Fórmula 1, celebrado en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Este evento tuvo lugar el domingo 27 de octubre en la Ciudad de México el cual atrajo a miles de aficionados y a diversas personalidades del mundo del espectáculo.

Entre los asistentes las exparticipantes de La Casa de los Famosos México 2, protagonizaron una escena que provocó revuelo en redes sociales. Pues sus seguidores apoyan la relación Garime a pesar de que ambas famosas aseguran que tiene solo una amistad. Algunos fragmentos de aquellos momentos fueron documentados a través de las historias de Instagram de ambas amigas.

La grafóloga Maryfer Centeno analizó dichos videoclips y reveló que la conexión entre Pindter y Montes es muy fuerte.

“Gala y Karime se funden en este abrazo, que por cierto dura más de seis segundos. Tiempo suficiente para que se liberen todos los neurotransmisores del amor, es decir, oxitocina, dopamina, etc.”, explicó.

Gala Montes y Karime en el Gran Premio en CDMX. (Recorte)

“La cara de éxtasis de Gala Montes, no puede de la felicidad, hasta aprieta la mandíbula de la emoción. Karime se funde en ese abrazo y en ese amor. Yo creo que estamos viendo como las amistades no solamente evolucionan, sino que perduran, es decir, el Garime está más vivo que nunca. Aunque haya a quiénes les molesta o les incomoda”.

De acuerdo a la experta en lenguaje corporal, los sentimientos que se demuestran es real. “Estamos hablando de un amor verdadero y de una relación extraordinariamente bonita y donde se nota que hay confianza, cariño, química. Además hay una gran complicidad que no solamente se vio dentro y ahora fuera de la casa”, dijo.

“La química no se actúa, las muestras de afecto y de amor tienen que ser espontáneas. Parece que el Garime no solamente está vivo, sino que está en una etapa de consolidación, es decir, ya salieron de la casa. Es amor, verdadero, por donde lo vean”.

Las "Garime" se saludaron efusivamente

El fenómeno “Garime” no solo ha sido un tema recurrente en redes sociales, sino que también ha despertado el interés de los medios de comunicación, que han destacado la química y el compañerismo entre Pindter y Montes. Sin embargo Karime ha declarado en varias ocasiones que tiene miedo de perder la amistad de la actriz, por lo que prefiere que las cosas se den de manera natural.

“Nunca, en el programa nunca nos dimos cuenta. Química, sí hay química pero no así de ‘no manches me muero por ti mamacita, ahorita que salgamos, todo’. O sea amistad padre, llevarnos bien. Sí agarrarnos de la mano y te quiero mucho y química. Química de amistad, no química sexual”, confesó en entrevista con Yordi Rosado.