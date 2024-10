Karime Pindter revela con quién fue su primera vez: “Lo enamoré y todo”

La influencer se sinceró sobre sus secretos más íntimos con Yordi Rosado. Crédito: IG, karimepindter

Karime Pindter, una de las exintegrantes más queridas de La Casa de los Famosos México, reveló sus secretos más íntimos en una entrevista con Yordi Rosado para YouTube.

Antes de mostrar una nueva faceta y convertirse en un completo éxito por su participación en el reality show de Televisa, la también conocida como ‘La Matrioshka’ fue parte de Acapulco Shore, programa que le dio reconocimiento nacional.

Acompañada de Manelyk González, la influencer fue una de las figuras más importantes de la producción de MTV, razón por la que su participación sigue causando intriga entre sus seguidores, pese a que confesó que esa etapa ya es parte del pasado.

(Captura de pantalla Canal 5)

Karime Pindter habla de su primera vez en ‘Acapulco Shore’

Una de las dudas que más ha estado presente entre los seguidores de Acapulco Shore, es sobre los encuentros íntimos que tenían sus participantes, pues aunque se convirtió en uno de los programas favoritos, también desató varias críticas negativas.

En la charla con Yordi Rosado, Pindter recordó que su primer encuentro casual dentro de la producción fue con el hermano de Jawy Méndez, pues aunque no pertenecía al elenco, aprovechó que una vez fue de visita.

“Con el hermano de Jawy. Jawy me odiaba, y dije ‘ahorita me coj* a su hermano para que me odie más’”, recordó la exhabitante de La Casa de los Famosos.

Asimismo, detalló que la cosa no quedó ahí, pues el joven se ilusionó: “Lo enamoré y todo. Está deli para un reencuentrito casual”.

Jawy Méndez y Karime Pindter. (Instagram)

Aunando en el tema, compartió cómo se realizaban las grabaciones del programa, y las recomendaciones que les daban para crear ese tipo de contenido.

“Pasan el acto y le ponen soniditos hasta chistosos. Te recomendaban taparte con la sábana y sí había escenas muy explícitas”, detalló.

Finalmente, además de confesar que nunca le preocupó la reacción de sus papás al ver las escenas que realizaba, reveló que fue a su mamá a quien más le afectó su participación en el reality show.

“A mi mamá la juzgó mucho su familia. Ellos me aceptaron porque me aceptan de una manera increíble desde siempre”, dijo respecto a la reacción de sus padres.

Asimismo, detalló sobre el tipo de comentarios que le hicieron a Isabel Heredia, su mamá.

“Mi mamá me decía, ‘es que mis hermanas dicen que cómo permití eso. Me han juzgado y me están tratando horrible. Ya no me hablan las amigas’”, recordó.

La influencer reveló con quién fue su primera vez en Acapulco Shore Crédito: YouTuber / Yordi Rosado