“Yo no voy a vivir de ella”; Joanna Vega-Biestro confronta a Crista Montes EN VIVO por hablar de su hija

(Sale el Sol)

Joanna Vega-Biestro encaró a Crista Montes en vivo después de que la madre de Gala se mostrara muy molesta en redes sociales por un comentario que hizo la presentadora de Sale el Sol.

¿Cómo inició todo?

Todo comenzó el jueves pasado, cuando en el matutino de Imagen Televisión hablaban sobre que Beba ya no sería manager de Gala y que la finalista de LCDLFM 2 ya no formará parte de una obra de teatro. Ante esto, Joanna mencionó:

“La mamá que ya quería regresar levantando la mano diciendo que su hija da vergüenza, no pues vamos bien con ese intento de reconciliación”.

Crista Montes no se quedó callada y desde sus redes sociales subió un video señalando que estaba muy molesta, pues sintió el comentario como una agresión. También aseguró que le daba ‘pena’ Joanna Vega-Biestro y lanzó un controversial comentario sobre la hija de la periodista.

(Sale el sol/IG)

“Hago mención de todo esto porque me parece muy desagradable que tiene de ganarse la vida la Joanna y lo hago porque ojalá esto no te pase algún día con tu hija y el día que te pase, pues te acuerdas de mí. No lo hago para agredirte, pero sí lo hago porque me parece una forma violenta en la que lo estás haciendo y una forma violenta de entretener a la gente”.

Joanna Vega-Biestro responde

Durante la mañana de este 25 de octubre, Sale el Sol le dio derecho de réplica a Crista Montes y, por ende, se enlazó en vivo al programa para hablar con Joanna. Las involucradas se confrontaron y, al final, Vega-Biestro se tomó unos momentos para hablar sobre el tema de su familiar.

“Con respecto a mi hija, porque la mencionó en su video y la mencionó ahorita, quédese muy tranquila, porque a mí no me va a pasar. Yo estoy muy ocupada en que mi hija tenga una infancia divina y no voy a vivir de ella, no se preocupe, muchas gracias”, dijo.

(Instagram)

Este comentario hizo molesta a Crista, quien respondió inmediatamente: “¿Y quién dijo que yo viví de ella?, ¿tú me conoces?, ¿ya hicieste un diagnóstico?”.

La conductora de Sale el Sol recordó que Gala Montes fue quien había señalado eso y que ella únicamente lo retomó.

“La misma Gala lo dijo (...) ustedes lo hicieron público, yo hablo sobre lo que ustedes dicen, me expreso sobre lo que ustedes nos dan a conocer a nosotros y Gala Montes sí lo dijo (...) Yo estoy muy cuidadosa de darle la mejor infancia a mi hija, muchas gracias de todos modos por preocuparse, pero estese muy tranquila por ahí”, sentenció.

A esto, Montes se limitó a decir: “Ojalá que te salga todo bien”.