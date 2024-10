Fernando Colunga recupera su exclusividad en Televisa tras siete años alejado de las telenovelas

Fernando Colunga protagonizó "El Maleficio" a principios de 2024 (IG @telemundoseries)

Hace unos días se comenzó a hablar sobre el Upfront 2025 de TelevisaUnivisión, uno de los eventos más esperados para los seguidores de la televisora, pues es ahí donde se dan a conocer los proyectos que se realizarán durante los próximos meses y llenarán de emoción al público.

Aunque al principio no estaba confirmada la información, todo cambió la tarde del 23 de octubre, cuando se dio a conocer que las celebridades de Televisa ya se encontraban en los ensayos del evento. Horas más tarde, se les pudo ver disfrutando de la música en vivo de Bruno Mars.

El intérprete de temas como “Just the Way You Are”, “Grenade” y “When I Was Your Man” deleitó a los artistas más representativos de la televisora, es decir, quienes cuentan con un contrato de exclusividad.

Fotos: Televisa / EFE

Al igual que el año pasado, la mayoría de los finalistas de La Casa de los Famosos México estuvieron presentes, entre ellos Gala Montes, Briggitte Bozzo, Karime Pindter y Arath de la Torre, por lo que se especula que ya son parte de la empresa, al igual que como ocurrió con Wendy Guevara y Nicola Porcella.

Sin embargo, la sorpresa para todos los seguidores de las clásicas telenovelas de la Televisa, fue la presencia del actor Fernando Colunga después de siete años alejado de la pantalla chica.

Fernando Colunga regresa a Televisa con contrato de exclusividad

Fue a principios de 2024 cuando se pudo ver al galán de telenovelas protagonizando “El Maleficio”, melodrama que marcó su regreso al tradicional contenido de Televisa. Sin embargo, se desconocía si su regreso sería definitivo, lo que terminó por ser confirmado con su presencia en el Upfront 2025.

Su colega David Zepeda compartió una imagen en la que aparecen Gabriel Soto, Diego de Erice, Arath de la Torre y Fernando Colunga, cinco de las personalidades masculinas más queridas por el público televidente, lo cual despierta las sospechas de ser parte de nuevos proyectos durante el próximo año.

Imagen: Televisa.

El regreso del protagonista de melodramas como “Dulce desafío”, “La Usurpadora”, “Esmeralda” y “Soy tu dueña” a Televisa, marca un antes y después en su carrera, ya que fue en 2016 cuando decidió retirarse de la empresa y abandonar su exclusividad.

Ahora, siete años después, vuelve a ser uno de los galanes de Televisa más cotizados, pues además de su participación en “El Maleficio”, también formó parte de la producción “El conde: amor y venganza” de Telemundo.