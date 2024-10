Cuánto cobra Bruno Mars por un concierto privado como el que ofreció en Televisa

El cantante estadounidense deleitó a los artistas de Televisa con exitosas canciones. Crédito: Tu Prensa / Facebook

Durante la noche del 23 de octubre, se reunieron los talentos más exclusivos de Televisa para el Upfront 2025, evento organizado por la empresa de Emilio Azcárraga que tiene por objetivo presentar los proyectos que llegarán a la pantalla chica durante los próximos 12 meses.

Además de tomarse la tradicional fotografía que muestra a los rostros que pertenecen a Televisa Univisión, las celebridades disfrutaron de un show lleno de música liderado por Bruno Mars.

Pese a que la televisora no transmite el evento, la presentación del cantante estadounidense se observó en diversos videos compartidos por los asistentes, donde se les ven disfrutando de la música y el reencuentro con algunos de sus excompañeros.

Días previos a su presentación, Álex Kaffie, conocido también como ‘El Villano’, reveló que originalmente la televisora buscaba negociar con la cantante Taylor Swift, pero por distintas cuestiones el show privado no se pudo concretar.

De acuerdo con el periodista, la negativa por parte de la intérprete de “Shake It Off” no puede estar relacionada con el aspecto económico, pues asegura que la televisora cuenta con los suficientes recursos para pagarle a un artista de talla internacional.

Tras la presentación del compositor y cantante de temas como “Just the Way You Are”, “Grenade” y “When I Was Your Man”, y las declaraciones del experto en espectáculos, surgió la duda sobre la cantidad de dinero que cobró el también bailarín de 39 años por cantar dentro de las instalaciones de Televisa.

Esto cobró Bruno Mars por su presentación en Televisa

Durante los últimos años se ha visto la presencia de varias estrellas internacionales en eventos exclusivos, lo que despierta la curiosidad de los internautas para conocer el precio que se debe pagar para poder cantar sus grandes éxitos con un grupo exclusivo de personas.

En lo que respecta a Bruno Mars, diversos sitios de Internet señalan que para tener un concierto privado se debe pagar entre 200 mil y 400 mil dólares, es decir, entre tres y ocho millones de pesos mexicanos.

Dicha estimación surge a raíz de los documentos filtrados de la agencia Degy Management que dio a conocer el sitio “Europa FM” años atrás. En ellos se detalló que el intérprete recibía un máximo de 400 mil dólares por evento privado.

Desde entonces, no se ha dado a conocer nueva información al respecto, pero cabe resaltar que también se toman factores como el tiempo, los invitados y el equipo de músicos y bailarines que requiere el artista, por lo que la cantidad puede variar considerablemente.