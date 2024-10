Eme MalaFe interpretará su álbum Santos en CDMX por primera vez y responde por qué no todos salen del barrio siendo músicos

Eme MalaFe es un cantante de varios géneros que van desde lo urbano hasta el regional y también le gusta todo lo que rodea al cine (Jesús Avilés/Infobae México)

Eme MalaFe está a pocos días de presentar su álbum Santos en vivo por primera vez, el joven es un músico de rap, corridos, banda y otros géneros, creció en Tepito y tiene una gran fascinación por el cine.

Aunque Martín Geovanni —su nombre real—no aprendió en alguna universidad todo lo que sabe sobre este arte, se reconoce a sí mismo como una persona creativa que quiere presentar lo mejor para su público, así fue como surgió su serie de videos Santos, la cual está en YouTube.

Esta serie será interpretada en vivo por primera vez el viernes 25 de octubre, su concierto será en el Foro Puebla de la CDMX. Durante una charla con Infobae México, el cantante dijo que lo que más le emociona de su presentación es el ambiente alocado que puede despertar entre su público.

“De eso se trata, de darles algo diferente, escuchar cosas diferentes como que se te salga un pin...che gallo, eso es algo bien chin...on para ellos, si no fuera así, nada más se le pone play a la música”, dijo.

Antes de subir al escenario, Eme MalaFe le da un discurso motivacional a todo su equipo, pues es muy consciente de que él no subiría a la tarima de no ser por el trabajo de 60 personas más, incluso los considera como una familia.

Eme MalaFe no se define a sí mismo como activista, pero reconoce que su lugar en la industria musical se lo ha ganado con resistencia, ya que pareciera que los círculos de arte no están hechos para la gente que creció en su misma realidad (CUARTOSCURO)

A pesar de que la música de Eme MalaFe tiene un tono social, de crítica y sobre todo de un retrato de cómo es vivir en un barrio, salir de ahí y crecer en un contexto complejo, el joven no se reconoce como un activista, pero es muy consciente de que su presencia en la industria puede llegar a inspirar a otras personas.

“Sí tengo una lucha por la banda que está del lado de la calle, quiero que la banda del barrio sepa que también está hecha para otras cosas. Y no nada más la banda del barrio, sino toda esa gente que por mucho tiempo se nos ha volteado a ver para decirnos que no estamos hechos para crear arte, que no estamos hechos para crear cine, para crear música”

De esta manera, el cantante de regional mexicano demuestra que sí se reconoce como parte de una resistencia a los prejuicios que se puedan tener sobre las personas que crecen en un contexto violento y “sin contactos o sin palancas”, como el mismo lo nombra.

Al principio de su carrera, Eme MalaFe llegó a realizar muchos videos y canciones sin dinero, usando recursos propios y sin un gran apoyo, él sabe que no todas las personas que viven en su misma realidad se encaminan hacia el arte, así que ante la pregunta ¿Por qué no todos salen del barrio siendo músicos?, respondió lo siguiente.

“A veces yo quisiera que existiera como tal un camino para decirle a la banda, ‘por aquí te vas y por aquí vas a salir’, pero tengo que aceptar que no lo hay y que las cosas que me pasaron fueron coincidencias”

Eme MalaFe pensó en iniciar con la banda y los corridos, pero decidió explorar otros géneros para no ser criticado por cantar algo "propio del norte" (OCESA)

Además, el músico multigénero destacó que existen muchos motivos por los que la gente no tiene condiciones para salir del barrio. “Es banda que está maleada, que tiene un ímpetu muy cabr...n, pero también son trabajadores y tienen ciertas cualidades que no se obtienen porque pareciera que ciertos círculos no están hechos para nosotros”, en referencia a la industria de la música.

Eme MalaFe conoce gente que a pesar de ciertas dificultades, se ha podido parar sobre un escenario, participar en series o en películas. “Vienen de realidades muy cabr..nas, aprendes a darte cuenta de que las personas que lo logran son quienes se aferraron más allá de lo que el común está dispuesto a dar”, concluyó.

El artista también habló sobre su evolución musical y su interés por diversos géneros. Aunque inicialmente se inclinó por la música mexicana, como los corridos y la banda, enfrentó prejuicios que lo llevaron a explorar otros estilos para no ser juzgado por haber nacido en CDMX y cantar lo que se considera propio del norte del país; sin embargo, su amor por la música mexicana sigue siendo fuerte, y considera que su diversidad musical es una forma de desafiar las expectativas.