Anabel Hernández afirma que Sheinbaum heredó un país bajo el control del narco: “Una cobarde que está quedando a deber”

El Gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo lleva apenas 24 días y, aunque es un tiempo muy corto tomando en cuenta que estará al frete del país por seis años, al parecer ya ha habido pronósticos en cuanto a temas de seguridad se refiere y es que la periodista Anabel Hernández, la ha considerado una mujer cobarde que, al momento, le ha quedado a deber al pueblo por esta razón.

Hernández, quien se ha caracterizado por difundir investigaciones relacionadas con el crimen organizado y, en especial los presuntos nexos de personas en el poder con los cárteles que operan en el país, concedió una entrevista a la periodista Adela Micha a quien le dio a conocer su pronóstico respecto al combate al crimen organizado y en especial, a la estrategia de seguridad que la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México pondrá en marcha en todo el país.

De acuerdo con la antes mencionada, el principal obstáculo al que la titular del Poder Ejecutivo se enfrenta a lo largo de su gobierno es que heredó del gobierno anterior, es decir, del de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), un país ingobernable que está en manos de los criminales.

“Muchos estados de la República, estamos hablando de que existen al menos más de 100 organizaciones criminales que operan en México, esa es la herencia que el deja López Obrador”.

Con base a las investigaciones que Hernández ha hecho, remarcó que, el Cártel de Sinaloa, el cual fue creado por Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, Ismael ‘El Mayo’ Zambada y Juan José de Jesús Esparragoza Moreno, alias ‘El Azul’, opera en las menos 27 entidades federativas, mientras que en el caso del Cártel de Jalisco Nueva Generación operado por ‘El Mencho’, se sabe que se encuentra presente en por lo menos 29 estados de los 32 que conforman al país.

“Estamos hablando de que es una heredera en una posición bastante incomoda porque ella debería estar gritando a los 4 vientos: ‘discúlpenme ciudadanos, me han dejado un desastre y esto va a tardar’. En estos 6 años de abrazos y no balzos, el costo para la justicia, el narcotráfico, el costo de que estuvo desmantelando unidades de inteligencia es de este tamaño, no le pidan milagros”, dijo.

Acusa a AMLO de estar detrás de la presidencia

Por su fuera poco, la periodista no solo habló del panorama que le espera a la presidenta en temas de seguridad, sino que además arremetió en su contra al resaltar que la presidencia no la ganó ella, sino que fue el fundador de Morena quien trabajó a su favor para que así ella pueda estar en Palacio Nacional, con lo cual insistió que la mandataria federal es una persona cobarde por tener detrás de su administración al exmandatario.

Anabel Hernández, quien basta decir, fue interceptada por simpatizantes de Morena durante el dictamen de sentencia contra Genaro García Luna, aseguró que la presidenta no planea combatir al crimen, pues en su lugar, está más concentrada en “mantener sus filas” y arropar a la persona de quien heredó la silla presidencial.

“(Busca) demás optar por continuar con esta absurda idea de los abrazos y no balazos. Ella no lo dice categóricamente, pero lo que nos está recetando como país es realmente lo mismo: fracaso”, dijo.

Durante la jornada electoral del pasado 2 de junio, Anabel Hernández lanzó al mercado un libro donde calificó a la entonces candidata de “narcopresidenta”, término que ya había empleado para el originario de Macuspana, Tabasco tras vincularlo con el crimen organizado. La mandataria, basta decir, no se ha pronunciado por los dichos recientes en su contra.