Bancada de Morena en el Senado respalda a Claudia Sheinbaum y arremete contra SCJN por reforma judicial

Diputados de Morena dieron a conocer su respaldo a Claudia Sheinbaum Pardo en la reforma al Poder Judicial

Horas después de que el Partido Acción Nacional (PAN) emitió un comunicado para pronunciarse por el “desacato” de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ante la decisión de la juez Nancy Juárez sobre la eliminación de la reforma al Poder Judicial, diputados del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) respaldaron a la mandataria a través de otro comunicado.

En la cuenta verificada de la red social X, antes Twitter de Ricardo Monreal Ávila, coordinador del grupo parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), se dio a conocer un documento respaldado por las y los diputados del partido guinda. El mensaje estuvo dirigido a legisladores de oposición, así como integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Poder Judicial de la Federación.

“Esa decisión constitucional sobre la reforma al Poder Judicial no es impugnable, ni revisable, ni suspendible por medio alguno de control judicial como lo ha aceptado el propio Poder Judicial de la Federación en el pasado, cuando se impugnan reformas constitucionales”, se lee en el documento.

El comunicado se dio a conocer en redes sociales (X/@RicardoMonrealA)

De acuerdo con el documento, la reforma al Poder Judicial promulgada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) no puede ser impugnable por dos motivos, es decir:

La Constitución nunca es contradictoria consigo misma. Ningún órgano de un Poder constituido, como un juzgado de distrito o incluso la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, puede estar por encima y anular las decisiones que toma el órgano revisor de la Constitución y a quien nuestra Carta Magna encomienda esa función.

A lo largo del domingo, diputados del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN} emitieron otro comunicado donde catalogaron la decisión de la Presidenta de no atender la resolución de la jueza Nancy Juárez como “un golpe de estado disfrazado”. Al respecto, cuestionaron si la intención de dicha bancada es si pretenden la validación de una suspensión que ningún juez tiene competencia de emitir.

La jueza protestó contra la reforma al poder Judicial en el marco de la última visita de AMLO a Veracruz (X/@SoniTuit)

“Cuando las y los jueces y ministros se otorgan suspensiones y amparos a sí mismos sólo corroboran la necesidad de la reforma que se ha emprendido a un Poder Judicial ajeno a las necesidades populares”, se lee en el último párrafo del documento.

Cabe mencionar que, un día después de haberse dado a conocer la resolución emitida por la jueza Nancy Juárez, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reiteró su postura de continuar con el proceso de la reforma. De igual manera, aclaró que:

“El primer párrafo del artículo 61 de la Ley de Amparo dice que el amparo no es válido. Es improcedente para reformas constitucionales. No vamos a bajar esa publicación porque la jueza no está en su derecho”.