Andrea Legarreta aclara si Erik Rubín tiene un romance con Mónica Noguera; adelanta que firmará el divorcio: “Estamos en eso”

El Timbiriche habría estrenado romance. Crédito: Cuartoscuro

A un año de anunciar su divorcio, el ex-matrimonio conformado por Andrea Legarreta y Erick Rubín se ha visto envueltos en múltiples polémicas por las supuestas especulaciones de nuevos pretendientes que podrían en duda el estado civil de ambos artistas, quienes ya se encuentran en trámites de divorcio.

Durante una intercepción con los reporteros, la conductora del programa ‘Hoy’ dio a conocer fuertes revelaciones respecto a los que serías los rumores de relación que involucran a su ex cónyuge, Erick Rubín, con la actriz mexicana, Mónica Noguera. Estas fuero las declaraciones de la productora del matutino.

Andrea Legarreta desmiente rumores de Erick Rubín

A través del canal de YouTube de Berenice Ortiz, se dieron a conocer las declaraciones que emitió Andrea Legarreta con respecto a las especulaciones de Jorge Alberto Muñiz Gardner, quien se encargó de confirmar la supuesta relación de Erick Rubín con la actriz mexicana, los cuales “estarían” por contraer nupcias.

Entre el discurso emitido por Legarreta, salió a relucir que dicha especulación era completamente falsa, pues de ser así, su ex pareja se lo comentaría a la brevedad, dado que ambos establecieron un acuerdo en el que se compartirían ese tipo de detalles al continuar con el proceso de divorcio.

Andrea Legarreta confesó que se encuentra en trámites de divorcio con Erick Rubín. (@andrealegarreta)

De igual manera, la conductora de ‘Hoy’ reveló que en un caso hipotético que fuese real, ella sería la primera en aprobar la relación, pues comentó que ambos mantienen una relación de amistad desde hace años con Noguera.

“Ni Erick ni yo tenemos algo serio o estable, si sucede algo entre alguna otra pareja nos lo íbamos a compartir”, mencionó.

De igual manera, refrendó que la vida sentimental de Rubín es parte de su intimidad por lo que ella no “se anda metiendo en la vida de los otros”, pues de ocurrir algo de este tipo, ella y sus hijas serían las primeras en saberlo. Además, hizo énfasis en que todavía no podía ocurrir una boda, pues la ex pareja aún no firman el divorcio.

“Mis hijas y yo lo sabríamos, porque entre nosotros hay una relación de mucho cariño y respeto”, compartió

Cabe aclarar que esta situación no se determina por cuestiones externas, sino que ambos se encuentran demasiado ocupados para continuar con el trámite de la separación. Sin embargo, es un tema que se ha platicado, pero que por cuestiones de tiempo se ha quedado en segundo plano, así lo aseguró la conductora.

Legarreta refrendó que por el momento ha decidido abstenerse en la búsqueda de una pareja, pues este es un proceso complejo, ya que consideró difícil el conocer a alguien nuevo: “No estoy lista, no tengo ganas, tengo una vida con mis niñas y con mis papás”, afirmó.