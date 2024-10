Reforma a repartidores; Uber asegura que propuesta de Claudia Sheinbaum es inviable: “Requiere perfeccionamiento”

Repartidores de plataforma en México (REUTERS/Gustavo Graf)

Nicolás Sánchez, director de Asuntos Públicos de Uber, comentó que la reforma que presentó ayer la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo es inviable tal como fue presentada ayer, aunque se desconoce si ya fue entregada ante la Cámara de Diputados para su eventual discusión y votación.

El director de Asuntos Públicos de Uber señaló que no tuvieron conocimiento de la reforma hasta ayer que fue presentada, pese a que considera por la dirección correcta para ofrecer protección a los asociados, la reforma se basa en los modelos de protección social que existe para los trabajos tradicionales y es necesario entablar un diálogo para el perfeccionamiento de la reforma.

“La iniciativa en su espíritu nos parece que va en la dirección correcta, de hecho nosotros como compañía estamos muy de acuerdo en los niveles de protección de repartidores y conductores en todo el mundo y en todo México, sin embargo, la propuesta que recién tuvimos conocimiento el día de ayer, no la conocíamos requiere perfeccionamiento, requiere abrirla a un diálogo muchos más amplio porque en el estado actual no es viable, es una propuesta que no es viable porque lo que hace es basarse en los modelos de protección social que existe para el trabajo tradicional y este trabajo y la forma en cómo se usa la plataforma es completamente distinta”, dijo Nicolás Sánchez en entrevista con Azucena Uresti en Radio Fórmula.

En este sentido aseguró que en México hay 2.5 millones de personas quienes conforman la base trabajadora de las múltiples aplicaciones de viajes o repartidoras, como es el caso de Uber, DIDI, Rappi, entre muchas otras compañías que han adoptado el mismo esquema de trabajo, y que contrario a los empleos tradicionales en que una persona trabaja 48 horas a las semana “el 70% se conecta (para ofrecer el servicio) menos de 10 horas a la semana”.

“Lo ocupan por espacios de tiempo muy definidos, porque son personas que ya tienen una actividad tradicional, se ocupan la mañana o al final de la jornada o son mujeres que tienen hijos o niños en las escuelas y aprovechan mientras los niños están estudiando de salir y generar ingresos, son estudiantes que utilizan los fines de semana, entonces lamentablemente pretender utilizar un sistema que financieramente está pensado para alguien de uso intensivo, que es un trabajador dependiente con horario, con jefes, es imposible tratar de hacerlo operativo con esta realidad de personas que se conectan dos horas al día”, comentó Nicolás Sánchez.

Compartió que es necesario pensar de una manera innovadora y creativa para poder aterrizar de la mejor manera la reforma, pues aclaró que contrario al sistema tradicional de subordinación, la complicación sería que los repartidores deciden el tiempo para laboral y sin necesidad de seguir las indicaciones de un jefe, por tanto es que se instalarán mesas de diálogo.

“El día lunes por la tarde tuvimos la posibilidad de conversar con la Secretaría del Trabajo, toda la industria, y accedieron a formar un periodo de diálogo y mesas de trabajo. Creemos que sí es posible, pero hay que pensar de una manera más innovadora, más creativa, porque hay países donde ya se logró esto”, aseguró.