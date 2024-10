Cómo se prepara el platillo mexicano favorito de Dakota Johnson

Dakota ha visitado México en numerosas ocasiones en las que ha tenido la oportunidad de probar la cocina tradicional. (REUTERS/Yara Nardi)

Durante una de sus numerosas visitas a México, Dakota Johnson, la actriz famosa por su participación en proyectos como 50 sombras de Grey (2015-2018) y Persuasión (2022), afirmó en una entrevista con el influencer El Escorpión Dorado que la comida mexicana es su debilidad. Uno de sus platillos favoritos es el mole.

Dakota Johnson es una actriz y modelo estadounidense, nacida el 4 de octubre de 1989 en Austin, Texas. Es hija de los actores Don Johnson y Melanie Griffith, y nieta de la icónica actriz Tippi Hedren. Además ha participado en diversas películas como Suspiria (2018), Bad Times at the El Royale (Malos momentos en el Hotel Royale, 2018) y The Peanut Butter Falcon (La familia que eliges, 2019). Su trabajo en la industria del cine la ha consolidado como una figura destacada dentro de Hollywood, tanto por su talento actoral como por su influencia y presencia en el entretenimiento.

Durante la entrevista con el enmascarado en febrero de 2024, Dakota expresó su amor por los tacos al pastor y las margaritas. También comentó que en otra ocasión había probado los clásicos mazapanes y quedó encantada con el sabor de este popular dulce mexicano.

El mole es un platillo que se sirve en celebraciones tradicionales como verbenas populares, fiestas patronales, bodas e infinidad de eventos sociales como bautizos y XV años. Foto: Twitter @SECTUR_mx

Receta del platillo mexicano favorito de Dakota Johnson

El mole es una salsa emblemática de la cocina mexicana, considerada uno de los platos más representativos y complejos del país. Su preparación puede incluir una amplia variedad de ingredientes, entre sus componentes más comunes están diferentes tipos de chiles, como el ancho, mulato, pasilla y chipotle, lo que le otorga su característico sabor picante y ahumado.

Aquí te presentamos la receta del tradicional mole poblano, publicada por Recetas Nestlé y creada por Ricardo Manzanares.

Ingredientes

Para el mole:

4 Jitomates asados

1/4 Cebolla asada

3 Chiles guajillo remojados en agua caliente

1/4 Cucharadita de Comino

1/4 Cucharadita de Canela molida

1 Taza de Nuez caramelizada

1/2 Taza de Ciruelas pasas sin semillas

2 Tazas de Agua

2 Cucharadas de Consomé de pollo en polvo

2 Barras de chocolate en tableta troceado

4 Piezas de pollo cocidas

Utensilios

Licuadora

Olla express

Procedimiento

Licúa los jitomates con la cebolla, los chiles guajillos, el comino, la canela, la nuez caramelizada, la ciruela, el agua, el consomé de pollo y el chocolate, hasta integrar por completo.

Cocina el mole hasta que espese ligeramente, disfruta.

Actualmente existen más de 50 variedades de mole en todo el país, los más conocidos son el negro, verde, rojo y coloradito. (Cuartoscuro)

El origen del mole mexicano

De acuerdo con datos de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), la palabra “mole” tiene su origen en el vocablo náhuatl “molli” o “mulli”, que se traduce como “salsa”. El proceso culinario del mole se remonta a la época prehispánica, donde ya existía una amplia variedad de platillos elaborados con distintas salsas, utilizando principalmente una mezcla de chiles como ingrediente base.

Con la llegada de los colonizadores españoles y durante la época colonial, la receta del mole se perfeccionó al incorporar nuevos ingredientes traídos de Europa y Asia, como almendras, anís y chocolate.

La creación del mole, tal y como lo conocemos hoy, tiene varias versiones, pero dos destacan y sitúan su origen en Puebla de los Ángeles durante el siglo XVII. Una versión atribuye su invención a Sor Andrea de la Asunción, mientras que la otra concede el crédito a un monje cocinero llamado Fray Pascual. Ambos tenían la misión de agasajar a virreyes, tarea que cumplieron exitosamente, recibiendo numerosos elogios por su creación culinaria.

Este intercambio culinario dio lugar a las exquisitas y complejas salsas de mole que hoy conocemos, cada una con su propia identidad regional dentro de México. Así, el mole se consolidó como un ejemplo del mestizaje cultural y gastronómico, convirtiéndose en un plato emblemático que simboliza la riqueza histórica de la cocina mexicana.