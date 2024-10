Quién habría viajado a EEUU en lugar de Rubén Rocha Moya cuando capturaron al ‘Mayo’ Zambada, según Luis Chaparro

Rubén Rocha Moya aseguró estar dispuesto a colaborar en la investigación. FOTO: JOSÉ BETANZOS/CUARTOSCURO.COM

A casi tres meses de los hechos, aún se desconocen varios detalles respecto a la presunta traición que llevó al traslado y captura de Ismael ‘El Mayo’ Zambada en Estados Unidos.

Una de las primeras revelaciones sobre lo que supuestamente pasó aquel 25 de julio corrió a cargo, precisamente, de Zambada García a través de una carta revelada por su abogado Frank Pérez.

En el texto, difundido el 10 de agosto, ‘El Mayo’ señala que había viajado al rancho Huertos del Pedregal con el objetivo de acudir a una reunión en la que supuestamente estarían Héctor Melesio Cuén Ojeda —asesinado ese mismo día—, el gobernador Rubén Rocha Moya e Iván Archivaldo Guzmán Salazar, líder de Los Chapitos.

Después de dichos señalamientos, el gobernador de Sinaloa se apresuró a desmentir tal versión con el argumento de que él, en esa misma fecha, habría viajado a Los Ángeles, California, en EEUU.

Según la bitácora del vuelo compartida por el diario Reforma y la Revista Espejo, el vuelo de Rocha Moya partió a Los Ángeles a las 9:00 horas y aterrizó a las 11:15 horas en Estados Unidos.

No obstante, testimonios recientemente difundidos por el periodista Luis Chaparro —e incluidos en un texto para Proceso— señalan que no hay registros de que el gobernador haya volado a EEUU ese día y, en su lugar, habría viajado alguien más.

'El Mayo' Zambada fue trasladado en un avión desde Sinaloa hasta EEUU. (Anayeli Tapia/Infobae)

Fuentes anónimas del Departamento de Supervisión e Inteligencia de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza en Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) revelaron a Luis Chaparro que no hay datos de ingreso a nombre de Rocha Moya al país vecino en esa fecha.

Según la investigación publicada por dicho diario, el personal fronterizo realizó una búsqueda exhaustiva con los datos del gobernador sinaloense, pero el sistema no arrojó ningún resultado. “Esa persona no ingresó al país ni en esa fecha ni en fechas cercanas. Eso te lo puedo asegurar. Toda persona que ingrese al país queda registrada en nuestro sistema, y de él no hay registro”, señaló la fuente referida por Chaparro.

Sumado a ello, el periodista tuvo acceso a información difundida por personas presuntamente cercanas a jefes del Cártel de Sinaloa, quienes habrían revelado la estrategia del mandatario para simular su salida del país.

“Lo que hizo es que envió a un secretario de él, incluso con su celular, para que pareciera que viajó a Estados Unidos, pero nunca estuvo allá”, fueron las declaraciones de una persona supuestamente relacionada con el grupo criminal, cuya identidad permanece anónima.

Pese a la relevancia del caso, la información oficial ha circulado a cuentagotas. Del mismo modo que siguen pendientes de esclarecer los datos sobre el aparente viaje de Rocha Moya, existen múltiples dudas respecto al vuelo en el que ‘El Mayo’ Zambada fue llevado al extranjero por Joaquín Guzmán López.