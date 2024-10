Enrique Guzmán afirma estar preocupado por el hijo de Mayela Laguna y asegura que lo adora

Enrique Guzmán cambia postura tras prueba de ADN que revela que Apolo no es su nieto biológico (@luisenriquegp)

Enrique Guzmán ha cambiado drásticamente su postura respecto a su presunto nieto Apolo, esto después de que una prueba de ADN revelara que el niño no es hijo de su hijo, Luis Enrique Guzmán.

Según el programa Ventaneando, el veterano cantante expresó su preocupación por el futuro del menor, a quien asegura seguir adorando, a pesar de haber declarado anteriormente que para él el niño no existía.

Hace unas semanas, Enrique Guzmán había sido captado por las cámaras de Kadri Paparazzi negando la existencia de Apolo y mostrando su descontento con la situación familiar.

En esa ocasión, el cantante fue abordado por un reportero mientras se encontraba en su casa, y pidió que no se le molestara con preguntas sobre el tema, insistiendo en que no quería hablar al respecto.

“No, te suplico que no me molestes, con todo respeto, te suplico que no quiero hablar del tema, no quiero saber nada... La señorita (Mayela Laguna) ya terminó de estar en esta familia, esa señorita para mí se le borró todo el telón, no existe, no existe el niño, no existe nadie”, expresó entonces.

Ventaneando informó que Guzmán sigue adorando a Apolo a pesar de su negativa pasada (Archivo)

El cambio de actitud de Enrique Guzmán parece estar relacionado con el próximo juicio que se llevará a cabo para resolver la demanda de desconocimiento de paternidad iniciada por Luis Enrique Guzmán.

El cantante comentó en una entrevista con Ventaneando que está dispuesto a apoyar a su hijo en cualquier decisión que tome respecto a Apolo, ya que la situación le preocupa profundamente.

“Me tiene muy preocupado, no sé qué hacer, llegué a la conclusión de que debo hablar con Luis Enrique, y lo que él decida, finalmente, lo apoyaré en todo... En el momento en el que deja de ser su padre verdadero, pierde una bola de derechos, entonces dónde queda Apolo y eso me tiene muy preocupado. Lo que decida, yo lo apoyo, la adoración que le tenía al niño, se la tiene todavía, yo también, pues es que es tan difícil, hay que dejar pasar el tiempo”, señaló el cantante de La plaga.

En cámaras de Kadri Paparazzi, Enrique Guzmán negaba la existencia de Apolo hace apenas semanas atrás (Cuartoscuro)

La controversia comenzó cuando Enrique Guzmán sugirió a su hijo que Apolo no se parecía a ellos, lo que llevó a Luis Enrique a realizar la prueba de ADN.

Aunque esta información no ha sido confirmada oficialmente, se rumorea que el comentario de Enrique fue el detonante para que su hijo buscara esclarecer la paternidad del menor.

Comentarios de Enrique Guzmán sobre el parecido de Apolo habrían llevado a la realización de la prueba de ADN (Jovani Pérez/Infobae)

Enrique Guzmán, conocido por su carrera musical y su ex matrimonio con Silvia Pinal, ahora enfrenta la complejidad de una situación familiar que ha captado la atención de los medios.

A pesar de sus declaraciones pasadas, el cantante insiste en que el tiempo ayudará a resolver las tensiones y que su afecto por Apolo permanece intacto.