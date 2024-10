Karime reacciona al pleito entre Gala y Briggitte: “Niñas, no manchen”

Karime Pindter fue la segunda finalista de La Casa de los Famosos México 2. (karimepindter, Instagram)

Karime Pindter, el segundo lugar de La Casa de los Famosos México, reaccionó a la discusión que hace unos días protagonizaron Gala Montes y Briggitte Bozzo, dos de las habitantes más queridas del reality show y también parte del equipo más amado por la audiencia: el team Mar.

Y es que aunque parecía imposible que surgieran diferencias entre las integrantes de “Las Chicas Superponedoras”, esto ocurrió y dividió a los fanáticos. Todo comenzó cuando Gala y Lau Stylist (estilista que vistió tanto a Briggite como a Montes) se lanzaron duros mensajes por redes sociales.

La experta en moda reclamó a la actriz de El Señor de los Cielos que le había regresado algunas prendas en mal estado, y Gala argumentó que se trataban de productos de mala calidad. Al pleito se unió la venezolana, quien defendió a Lau y advirtió a su compañera de reality que no podía ser “malagradecida” con la gente que trabajaba con ella.

Tensión al interior del team Mar (Especial Infobae: Jovani Pérez)

Luego de más de una indirecta entre Gala y Briggitte, es Karime Pindter quien da un mensaje ante lo ocurrido. La ex participante de Acapulco Shore tuvo una entrevista con Vaya Vaya donde fue cuestionada al respecto. Esto dijo:

“La verdad medio vi el chismecito por encima, pero las Chicas Superponedoras es el trío máximo de amistad. Como yo soy la hermana mayor, les daré su consejito de ‘niñas, no manchen, no hagan esas cosas’. Pero son lo máximo, somos muy amigas y nos adoramos”.

Y es que una de las mejores cosas que dejó La Casa de los Famosos México fue la amistad entre Gala, Briggitte y Karime, por lo que cuando surgió la tensión entre dos de las jóvenes del grupo, los fans lo lamentaron. Actualmente los seguidores de Mar siguen divididos, aunque parece ser cualquier diferencia entre la mexicana y la venezolana ya se está desinflando.

¿Qué dijo Briggitte Bozzo de Gala Montes?

Hay tensión en el equipo Mar IG/briggi_bozzo

Briggitte Bozzo, lejos de ponerse de lado de Gala Montes, se posicionó a favor de Lau Stylist y dijo esto en una transmisión en vivo:

“Lau es mi estilista, amo como me viste y con todo el amor que les tengo les digo que existen todo tipo de cosas, no tenemos estilo por vestirnos con unas botas de 25 mil pesos”.

Y se fue contra Gala: “Discúlpenme, yo amo a Gala con todo mi corazón, pero es que a ver, también es como desvalorar el trabajo de un mesero. No lo vas a tratar cul... porque te está atendiendo, wey, seas quien seas, así seas Barack Obama, no puedes ser así, no puedes ser una persona malagradecida”.