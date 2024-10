Gala Montes aclara si terminará el grupo de las “Chicas Superponedoras” tras pleito con Briggitte

Las finalistas de LCDLFM ya planean realizar proyectos juntas tras finalizar el reality. (LCDLFM)

Gala Montes y Briggitte Bozzo protagonizaron un pleito la noche de ayer luego de que Lau, la estilista que vestía a ambas estrellas, acusara a la actriz de El Señor de los Cielos de supuestamente regresarle ropa en malas condiciones. Montes explotó contra la stylist y le dijo de todo, argumentando que las prendas que le mandaba eran de pésima calidad.

Esto provocó que Briggitte Bozzo defendiera a Laura, y en una transmisión en vivo se lanzó contra Gala y la llamó “malagradecida”. Esto fue lo que dijo:

“Discúlpenme, yo amo a Gala con todo mi corazón, pero es que a ver, también es como desvalorar el trabajo de un mesero. No lo vas a tratar cul... porque te está atendiendo, wey, seas quien seas, así seas Barack Obama, no puedes ser así, no puedes ser una persona malagradecida”.

Hay tensión en el equipo Mar IG/briggi_bozzo

Esta tensión entre dos integrantes de Las Chicas Superponedoras llevó a los seguidores a preguntarse qué sucederá con el trío de amigas, donde también se encuentra Karime Pindter. Luego de las declaraciones de Briggitte, Gala Montes soltó unas cuantas indirectas en redes sociales, lo que preocupó aún más a los fanáticos.

¿Se acabaron las ‘Chicas Superponedoras’?

Pero parece ser que todo está bajo control, al menos por el momento, pues Gala Montes tuvo una entrevista con la Ke Buena donde aclaró el futuro de la amistad con Briggitte. Sobre la venezolana dijo:

“Me dijo ‘nunca te voy a abandonar’, y van a haber Chicas Superponedoras para rato”, aseguró. Además, dejó claro que no hay conflicto alguno entre ellas: “Independientemente de eso, no está padre, pero si hubiera un conflicto pues se los haría saber y les diría ‘hasta aquí', ya saben como soy, pero la realidad es que hay tantos momentos bonitos, tantas cosas buenas para mí que me quedo con lo positivo”.

Laura ha cobrado notoriedad tras su polémico enfrentamiento con Gala por unas prendas y accesorios Crédito: cuartoscuro Credito:IG @pitufinalau Credito: IG @briggi_bozzo

Karime Pindter, Gala Montes y Briggitte Bozzo, también conocidas como Las Chicas Superponedoras, enamoraron al público gracias a su participación en La Casa de los Famosos México. Y es que la actitud de las tres, su apoyo incondicional, sentido del humor y amistad fue suficiente para que la audiencia las llevara a las tres a la final.

Aunque ninguna ganó el reality show, sí consiguieron salir de la casa como finalistas: Briggitte Bozzo se quedó con el quinto lugar, Gala Montes con el tercer lugar y Karime con el segundo lugar. Fue Mario Bezares quien se llevó a casa la cantidad de 4 millones de pesos mexicanos.