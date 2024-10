Gala Montes le pide disculpas a Sian Chiong a través de redes sociales: “Ya no estoy tan enojada”

Gala Montes se molestó con el actor al darse cuenta de todo lo que habló de ella dentro de La Casa de los Famosos México. (Captura de pantalla ViX)

Después de salir de La Casa de los Famosos México, la finalista Gala Montes se ha puesto al día sobre todo lo que ocurrió dentro del reality show, pues a diferencia de los internautas, ella no pudo ver todo lo que se comentaba en el ‘Cuarto Tierra’ mientras los integrantes de Mar no estaban presentes.

Sin embargo, más allá de las críticas de algunas de sus compañeras, como Gomita y Sabine Moussier, los comentarios que más le afectaron son que realizó Sian Chiong, pues antes de entrar a la competencia ya habían trabajado juntos en la telenovela La mexicana y el güero.

Pese a que dentro de la casa el cubano le dijo más de una vez que era su amigo, participó en varias críticas que se realizaron hacia la actriz, incluso, fue quien confirmó que no contaba con estudios, situaciones que decepcionaron a Montes tras su salida del reality show.

Gala Montes le pide perdón a Sian Chiong a través de redes sociales

Aunque parecía que su amistad no se retomaría, la intérprete de Tácara sorprendió a propios y extraños al compartir una publicación de su grupo de seguidores, quienes recordaron lo bonito que habló Sian Chiong sobre ella en una sección de La Casa de los Famosos.

Además de darle visibilidad al momento, agregó un comentario que desató especulaciones en redes sociales. “Te abrazo, Sian. Ya no estoy tan enojada. Perdón también, Dios te bendiga”, escribió en sus instantáneas de Instagram.

Debido a que recientemente protagonizó un intercambio de declaraciones con Briggitte Bozzo, lo que parecía ser el final de su amistad, algunos internautas comenzaron a comentar que la razón por la que Gala escribió dicho mensaje era para molestar a Briggitte, quien dentro de la casa mostró interés por el cubano.

Hasta el momento, el actor y cantante de origen cubano no ha reaccionado al comentario, pues hace unos días declaró estar enfocado en sus proyectos profesionales, en los que no contempla volver a ser parte de un reality show.

Qué dijo Gala Montes sobre los comentarios que Sian Chiong hizo dentro de la casa

Durante los primeros días de su reintegración a la vida habitual, la actriz fue acaparada por diferentes medios de comunicación, quienes le cuestionaron su opinión sobre todo lo que había hecho Sian en la casa, a lo que respondió:

“Cada quien tiene lo que merece, no basta con pedir perdón, me fue a pedir perdón a la casa, le dije: ‘es un hecho, pero no tan cabr**n”, puntualizó.