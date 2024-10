Adrián Marcelo confiesa que nunca pedirá disculpas por lo que hizo en La Casa de los Famosos México

Adrián Marcelo aseguró que tras su salida hubo falta de contenido.(@adrianmarcelo10, ViX)

Uno de los personajes más inolvidables de la segunda temporada de La Casa de los Famosos México es Adrián Marcelo, quien decidió abandonar la competencia después de protagonizar varias peleas con Gala Montes y Arath de la Torre.

Desde entonces, se comenzó a especular sobre las posibles razones que llevaron al youtuber a salir del exitoso reality show, sin embargo, nada había sido confirmado hasta una reciente plática con ‘La Mole’ para el programa Hermanos de leche.

Como era de esperarse, a tan solo unas horas de que se publicó el video logró casi medio millón de vistas, pues aunque anteriormente el regiomontano asistió a una entrevista con René Franco, su regreso al mundo del internet lo hizo desde sus canales oficiales.

Adrián Marcelo regresó a Hermanos de Leche. (YouTube)

Adrián Marcelo confiesa que no pedirá disculpas por lo que hizo en La Casa de los Famosos México

A lo largo de 43 días, el exconductor de Multimedios se caracterizó por ser uno de los participantes más polémicos dentro de la competencia, pues sus continuos comentarios “sarcásticos” y con “humor negro o ácido”, consiguieron que gran parte del público y algunas celebridades pidieran su salida inmediata.

Pese a que la producción pasó desapercibidas las peticiones, Adrián Marcelo decidió salir del reality la madrugada del 3 de septiembre. Debido a que muchos detalles eran desconocidos, el youtuber reveló cómo fue el momento:

“Yo sabía que me iba, me fui a dormir y todos estaban cotorreando. Me echo un lonche y pido entrar al confesionario, me estaba esperando un argentino. Me dijo: ‘estamos muy contentos con lo que estás haciendo, pero creemos que los problemas que tal vez tienes, los tengas que arreglar afuera’. Amanecí con todas las marcas yéndose”, detalló.

Foto: captura de pantalla

Asimismo, sobre las razones por las que se mantuvo alejado de su contenido y reservado sobre el tema, confesó que lo hizo por cuestiones de contrato, además, temía que las producciones no le pagaran por su participación en la casa; sin embargo, agregó que quedó en buenos términos.

Debido a que se llegó a especular que había sido la producción quien lo sacó, el regiomontano compartió que Televisa lo quería fuera, pero Endemol no, pues estaban satisfechos con su trabajo, así se lo demostró el argentino con el que habló en el confesionario.

Finalmente, sobre los comentarios y actitudes que realizó dentro de la competencia, aseguró que no ofrecerá disculpas: “Mi participación ahí no la voy a justificar y no voy a ofrecer nunca una disculpa; venían cosas perores”, puntualizó.