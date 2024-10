“No hubieras dicho nada”: Maryfer Centeno analiza la disculpa del director de Canal 66 tras despedir a Gustavo Macalpin en vivo

El director de la televisora se viralizó tras despedir en vivo a su colaborador. (X: Canal 66 // TikTok: @maryfercentenom)

Maryfer Centeno analizó el lenguaje corporal de Luis Arnoldo Cabada Alvídrez, dueño y director del Canal 66 (Mexicali) que desató controversia en redes sociales tras despedir a su colaborador, Gustavo Macalpin, en un programa en vivo. La grafóloga no solo profundizó en sus expresiones y declaraciones tras lo sucedido, también le mandó un contundente mensaje.

“Es mejor no decir nada porque cada vez que sale usted a hablar de este despido y no da razones, pues queda más claro un despido injustificado, que eso ya lo tendrá que decidir Gustavo Macalpin”, comenzó en su cuenta de TikTok.

“Hay momentos donde si una persona no siente algo, es mejor que no lo haga porque el efecto es el contrario. De hecho, le voy a recomendar algo, olvídate del lenguaje corporal y comienza a creer en ti. Esto quiere decir que si tú lo sientes, lo vas a poder transmitir (...) Como usted no siente la disculpa, no la puede transmitir.”

Luis Arnoldo Cabada reconoció que despedir a Macalpin en vivo no fue la mejor decisión. Crédito: X @Canal66tv, Univisión

Según Centeno, el lenguaje corporal de Cabada Alvídrez no corresponde con sus palabras, pues considera que su disculpa se vio opacada por sus gestos defensivos.

“Yo lo veo a la defensiva, por eso el mentón está levantado. Incapaz de no reconocer un error, creo que no son las formas (...) refleja justamente ‘soy más fuerte, soy más poderoso, más importante que el que tengo enfrente (...) Mejor no se disculpe, mejor no se disculpe, ya habrá otras noticias”, agregó.

Finalmente, la también colaboradora del programa ‘Hoy’ recomendó que el empresario busque un buen asesor de imagen, pues cree que su manera de enfrentar este escándalo ha resultado contraproducente.

Durante la transmisión en vivo del programa Ciudadano 2.0, en el Canal 66, Gustavo Macalpin fue despedido sin aparente justificación. Señalan que se trató por críticas al esposo de la gobernadora de Baja California. Crédito: @87punto3 / X

“Alguien que lo asesore, alguien que le tenga cariño, porque cada vez que habla dice uno ‘ay Dios mío, mejor no hubieras dicho nada.”

¿Cómo se disculpó el dueño del Canal 66 con Gustavo Macalpin?

Luis Arnoldo Cabada Alvídrez concedió una breve entrevista para Univision, donde se defendió de las críticas y señalamientos que surgieron en su contra por despedir a Gustavo Macalpin en una transmisión en vivo del programa que conducía en Canal 66: Ciudadano 2.0.

“Lo pude haber hecho en privado y naturalmente es más sencillo, pero yo le fui a manifestar mi alegría por su entrega de seis años y medio, le agradecí profundamente, pero claro que le dije que era su último día”, se justificó.

El conductor recibió ofertas de trabajo en la Ciudad de México tras lo sucedido. (Foto: Jovani Pérez)

Asimismo, ofreció una disculpa vía telefónica en Noticieros Contacto: “Primero, antes que nada una sincera disculpa a nuestro auditorio y al conductor del programa, claro, por la poca forma sensible de abordar de manera pública un tema que debió de ser en privado”.

“Nosotros vamos a seguir siendo los mismos, tenemos una vocación social e informativa a prueba. Así que vamos a seguir trabajando como lo hemos hecho, con un gran equipo de trabajo, con gente profesional, con gente solidaria, pero sobre todo con gente leal a los proyectos que maneja el grupo aquí en Baja California.”

Respecto a la posibilidad de retomar su relación laboral con Gustavo Macalpin a recomendación de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, comentó: “Yo estoy abierto a cualquier posibilidad”.