Luis Enrique Guzmán habla de la aparatosa caída que sufrió su hermana, Alejandra Guzmán

Alejandra Guzmán se volvió tendencia después de ser captada en su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México, donde terminó cayendo al piso en el estacionamiento del lugar. Debido a que el momento fue captado por las cámaras de la prensa, se pudo observar que la cantante estaba alcoholizada.

En su recorrido hacia sus vehículos, abrazó a algunos de sus seguidores y afirmó haber disfrutado de su tiempo con Silvia Pinal, con quien tomó unas vacaciones. En un principio, caminó junto a su madre algunos kilómetros, pero después se encaminó a otro lugar y terminó por caer de rodillas.

Esto dice Alejandra Guzmán sobre su caída

Después de que el momento se volvió viral y fue comentado por varios medios, la tarde del 10 de octubre la intérprete de temas como Yo te esperaba y Día de suerte compartió una fotografía de su tobillo y dejó entrever que alguien le había metido el pie.

“Prueba del golpe que recibí por parte de mis detractores. De lo que no hablan los medios”, escribió en la publicación.

Alejandra publicó foto de su tobillo con moretón como prueba del incidente (Instagram)

Por su parte, los internautas no dudaron en dejar comentarios referentes a sus supuestas adicciones, pues se pueden leer mensajes como: “Sabíamos que estabas pedísima” y “El primer paso es aceptar que necesitas ayuda”.

Luis Enrique Guzmán revela la razón por la que Alejandra Guzmán se cayó

En medio de toda la controversia sobre la lesión que la rockera sufrió tras el incidente, su hermano Luis Enrique Guzmán reveló las razones por las que la cantante de 56 años llegó al suelo de manera tan repentina.

“Es normal, con las dos caderas de titanio que tiene no es fácil caminar”, comentó para los micrófonos de Venga la Alegría, matutino de TV Azteca.

Por otra parte, también compartió que se enteró inmediatamente de lo que había ocurrido, ya que mantiene un constante contacto con su hermana.

“Nosotros hablamos diariamente, gracias a Dios no le pasó nada, se vio feo, me dijo: ‘me di un fregadazo, pero estoy bien’”, detalló.

Finalmente, también confesó que aunque iba acompañada de Silvia Pinal, ella no se enteró de lo que sucedió, pues ya estaba arriba de la camioneta.

“Ya no le dije nada porque ella ya estaba en la camioneta cuando se la llevaron, pero pobrecita, porque sí se dio duro,” detalló.

La cantante envió un mensaje tras caída en el aeropuerto Crédito: IG@laguzmanmx

Por otra parte, su hermana Sylvia Pasquel la invitó a acudir con un médico y comentó que la razón de su caída puede deberse al calzado que utiliza.

“Es necesario que acuda a ver un doctor, por si no se lastimó sus rodillas o su cadera, eso es lo importante, que debe estar yendo el día de hoy al doctor”, declaró.

“Es que luego se ponen unas plataformas que con tantito que encuentren una piedrita van para el suelo, ve lo que le pasó a Belinda y ve lo que le ha pasado a Alejandra también por usar esos zapatotes”, agregó.