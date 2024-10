Federica Quijano rompe en llanto al hablar de la salud de su hijo: “Me puso una mordida”

Federica Quijano lloró sobre lo que ha tenido que trabajar para darle a su hijo la mejor vida posible (Foto: Instagram/@dip.federicaq)

Federica Quijano, integrante de Kabah, está disfrutando de su carrera artística pero su vida familiar no es del todo sencilla. En una entrevista con Sale el Sol, la cantante abrió su corazón con respecto a la salud de su hijo, Sebastián, quien vive con autismo, condición que ahora que ha crecido le ha provocado algunas crisis.

La intérprete de La calle de las sirenas explicó al matutino que el pequeño Sebastián ya ha tenido convulsiones: “Hace poco se nos convulsionó, lo diagnosticaron con epilepsia. Las personas con trastorno espectro autista llegan a la adolescencia y se les despierta”.

Contó que lamentablemente las crisis no son fáciles de llevar pero que trata de entenderlas y estar estable para él: “Por primera vez en su vida me puso una mordida, nunca en su vida me había mordido. Se duerme conmigo y me despertó a golpes. Son cosas que pues tratas de procesarlas”.

Para ayudarse en el proceso, Federica Quijano toma terapia y no se avergüenza de ello: “Son cosas que pues tratas de procesarlas. Estoy en dos terapias, una con una terapeuta maravillosa que me ha ayudado muchísimo, y estoy con mi psiquiatra. No me da pena aceptarlo, es mucho más heroico que te atrevas a pedir ayuda”.

Aunado a esto, comentó que el bienestar de su hijo la mantiene de pie y que sabe que necesita seguir trabajando para que Sebastián tenga una vida digna, para que así no tenga que internarlo en un psiquiátrico donde pudieran “hacerle cosas horribles”.

“Últimamente me rompo más porque no estás preparada para estos cambios, pero ahí voy. Mi trabajo me ayuda muchísimo. No me puedo caer entonces tengo que levantarme”.

¿Qué es el autismo? Esto dice la UNAM

Trastornos del Espectro Autista (TEA) afectan a una parte significativa de la población, presentando desafíos notables en la interacción social y la comunicación. Estos trastornos, de origen multifactorial, tienen una fuerte componente genética. Los individuos con TEA suelen mostrar patrones de comportamiento restringidos y repetitivos, lo que puede incluir movimientos estereotipados, una insistencia en la monotonía y una inflexibilidad excesiva en sus rutinas.

Los trastornos del espectro autista se caracterizan por una limitación en el repertorio de intereses y actividades, lo que puede llevar a una notable restricción en la autonomía personal. Aproximadamente dos tercios de las personas diagnosticadas con autismo presentan un cociente intelectual inferior a 70, lo que sugiere un retraso mental y un déficit en el nivel adaptativo.

La gravedad de los síntomas en el autismo se evalúa principalmente a través de las dificultades en la comunicación social y los patrones de comportamiento repetitivos. Estos pueden manifestarse en la utilización de objetos o el habla de manera repetitiva, así como en intereses muy restringidos que son anormales por su intensidad o foco.

Además, las personas con TEA pueden experimentar reacciones inusuales a los estímulos sensoriales, mostrando hiper o hiporreactividad, o un interés inhabitual por ciertos aspectos sensoriales del entorno. Estas características pueden complicar aún más la interacción con el entorno y las personas que los rodean.

El diagnóstico y tratamiento de los trastornos del espectro autista requieren un enfoque multidisciplinario que considere las particularidades de cada individuo. La intervención temprana y el apoyo continuo son fundamentales para mejorar la calidad de vida de las personas con TEA y sus familias.