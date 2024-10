¿Cuándo regresa Arath de la Torre a “Hoy” tras casi ganar en “La Casa de los Famosos México”?

En "Hoy" ya esperan a Arath de la Torre. (Foto: Infobae México/ Jesús Aviles)

Arath de la Torre fue uno de los participantes más destacados de la segunda temporada de La Casa de los Famosos México. El integrante del cuarto Mar se volvió muy popular y fue tanto el alcance que tuvo con el público que logró colarse en la final, saliendo de la competencia con la corona del cuarto lugar.

Junto a Mario Bezares, Arath formó una especie de familia con las más pequeñas del equipo: Briggitte Bozzo, Karime Pindter y Gala Montes; y pese a que no ganó, sí se convirtió en uno de los más queridos por los fanáticos.

Al entrar a La Casa de los Famosos México segunda temporada, Arath de la Torre abandonó un tiempo su trabajo en el matutino Hoy; no obstante, ahora que pasaron tres meses y la competencia terminó, está listo para retomarlo. Aunado a esto, Nicola Porcella dejará su espacio en el programa de televisión.

En una transmisión en vivo desde sus redes sociales, Arath de la Torre informó: “Estoy completamente de vacaciones, ahorita dos días y el lunes regreso a ‘Las Estrellas Bailan en Hoy’, no se lo pierdan, me integro a mi trabajo, Voy a hacer dos programas de comedia con Mayito, una obra de teatro, con Mayito, sigo con ‘Los mariguanólogos’, hay mucho trabajo, padre”.

Será el próximo lunes 7 de octubre cuando Arath de la Torre regrese a Hoy.

La temporada más polémica de La Casa de los Famosos México: ¿cuáles protagonizó Arath de la Torre?

El pasado domingo 29 de septiembre fue la gran final de La Casa de los Famosos México y Karime Pindter, Arath de la Torre, Mario Bezares y Gala Montes fueron los grandes finalistas. Mayito fue quien se llevó jugoso premio de los 4 millones de pesos mexicanos.

Aunque la primera edición fue un éxito sin precedentes (gracias al fenómeno Wendy Guevara), esta segunda temporada rompió todos los récords, además, tuvo más controversias y polémicas, muchas de ellas protagonizadas por el cuarto Tierra.

Adrián Marcelo, Ricardo Peralta, Agustín Fernández, Sian Chiong y Mariana Echeverría fueron los habitantes de Tierra más problemáticos.

Sin duda, la controversia que puso a Arath en el ojo del huracán fue su enfrentamiento con Ricardo Peralta, quien en una gala de eliminación se posicionó frente a él y dejó entrever su molestia por supuestamente haber sufrido de burla a su ropa por parte del conductor de Hoy.

Arath negó las acusaciones y soltó una de las frases más icónicas de toda la temporada: “Tú no eres Wendy Guevara, buscate otra historia porque esa ya se contó”.

Después de ese momento, hubo otro enfrentamiento entre Arath y Peralta, en el vestidor de la casa. El conductor quiso reclamarle al youtuber su actitud para con él, esto después de que Karime le contara que había visto en un video cómo Ricardo deseaba que Arath sufriera dentro de la competencia:

““No se vale negar algo que dijiste, no es de hombres. Dios es tan grande y me ama tanto que me lo puso (el video donde Ricardo dice lo que dice). ¿Sabes cómo quedaste ante el país? Como un hombre maquiavélico, que lo que quiere es torturar a un hombre y a sus hijos para que no se vean”.