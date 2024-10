Congreso de la CDMX aprueba regulación al alojamiento por aplicación: así será el tope de la “Ley Airbnb”

La Asamblea Legislativa de la Ciudad de México aprueba nuevas normativas para controlar los alojamientos temporales. | Jovani Pérez

Con 49 votos a favor, 6 en contra y 9 abstenciones de diputados panistas, el Congreso de la Ciudad de México aprobó las modificaciones a las leyes de Turismo, Vivienda y Reconstrucción que establecen que no se renovará el registro a aquellos inmuebles de alojamiento temporal por aplicación que hayan tenido una ocupación superior al 50% de las noches del año. Las viviendas podrán registrarse de nuevo después de un año tras la negativa.

El dictamen aprobado añade un cuarto párrafo al artículo 61 de la Ley de Turismo de la Ciudad de México, así como el artículo 36 Bis a la Ley de Vivienda y un párrafo al artículo 22 de la Ley para la Reconstrucción Integral de la Ciudad de México, con el fin de equilibrar la competencia entre los alojamientos turísticos de corta estancia y los hoteles tradicionales.

“No se renovará el registro a aquellos inmuebles que hayan tenido ocupación de más del 50 por ciento de las noches del año; en caso de requerir ofertar más inmuebles o por períodos más largos, se estará a lo dispuesto en la Ley de Establecimientos Mercantiles para la Ciudad de México. Los inmuebles que no se puedan renovar por exceder el porcentaje anual de ocupación establecido, podrán registrarse nuevamente pasado un año de la negativa”, establece el artículo.

La nueva ley prohíbe el uso de viviendas reconstruidas tras el sismo de 2017 para fines turísticos o uso de apliación. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

La iniciativa, presentada al Congreso local por el mandatario capitalino, Martí Batres, tiene como objetivo regular los espacios de alojamiento temporal tipo Airbnb, garantizando así los derechos de quienes buscan acceder a estos lugares, principalmente para prevenir abusos.

Asimismo, se especifica que, para brindar certeza jurídica a la ocupación de inmuebles en programas de vivienda de carácter popular, social y arrendamiento, no podrán ser utilizados para esquemas de estancia turística eventual. “La restricción prevista en el párrafo anterior, también será aplicable para el caso de vivienda de interés social, popular y sustentable, construida bajo la aplicación de la Norma de Ordenación Número 26″, se menciona en el dictamen.

También se prohíbe destinar las viviendas reconstruidas tras el sismo de 2017 a otros fines que no sean los objetivos establecidos en los programas de reconstrucción; en particular, “no podrán ser utilizados para los esquemas de estancia turística eventual previstos en la Ley de Turismo de la Ciudad de México”.

La llamada ley Airbnb busca regular las estancias temporales hechas por aplicación. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Al fundamentar esta propuesta, el diputado morenista Emilio Guijosa, presidente de la Comisión de Vivienda, explicó que la iniciativa busca equilibrar las condiciones entre las plataformas de turismo digital y los hoteles tradicionales, estableciendo limitaciones que permitan una coexistencia justa y competitiva.

También se señaló que los hoteleros no seguirán la reforma de Ley, ya que no existe una norma que regule el registro de los inmuebles, además de que la mayoría de los inmuebles no superan las 180 noches de hospedaje permitidas por la iniciativa.