Coatzacoalcos enfrenta crisis de seguridad tras desaparición de pareja de estadounidenses

Las autoridades del municipio de Coatzacoalcos, Veracruz, han iniciado una investigación sobre la desaparición de dos extranjeros, Caroline Katba, de 31 años, y Frank Daniel Guzmán, de 32 años, quienes fueron reportados como desaparecidos hace aproximadamente dos meses.

El presidente municipal, Amado Cruz Malpica, confirmó la apertura del caso y detalló que la investigación está siendo coordinada por la Fiscalía estatal en colaboración con autoridades federales.

La Comisión Estatal de Búsqueda (CEB) de Veracruz ha emitido fichas de búsqueda para ambos desaparecidos, con el fin de acelerar su localización. Sin embargo, la Fiscalía de Veracruz emitió un comunicado que señala que ni la familia de los desaparecidos ni representantes de instancias norteamericanas han presentado una denuncia formal sobre la desaparición de Katba y Guzmán.

“El tema es muy preocupante porque está visibilizando el tema de seguridad o a lo mejor están viendo otros temas y están recomendando a los viajantes, a los turistas, a no visitar esos lugares”, comentó Juan Manuel García González, vicepresidente nacional de Canacintra para la región Golfo de México.

“Yo he estado en Córdoba y he estado en Coatzacoalcos últimamente y preocupa, preocupa mucho, pero solamente con trabajo y si en verdad se puede hacer el (corredor) Interoceánico correctamente y no se deje el tema soslayado, porque hasta el momento no vemos un cierre de la situación de inseguridad”, dijo el líder empresarial.

A inicios de septiembre, la Oficina de Asuntos Consulares de Estados Unidos lanzó una alerta de viaje para diversas zonas de México, entre las que se incluyen los municipios de Coatzacoalcos y Córdoba. Esta alerta fue emitida debido al incremento de la violencia y la actividad del crimen organizado en la región, lo que ha generado inquietud tanto en los residentes como en los visitantes.

La desaparición de Katba y Guzmán ha puesto de manifiesto la preocupante situación de seguridad en Coatzacoalcos, un municipio que ha sido objeto de críticas debido a la creciente violencia. Con la atención mediática centrada en este caso, se espera que las autoridades intensifiquen sus esfuerzos para resolver la situación y asegurar la seguridad de sus habitantes y visitantes. Mientras tanto, la comunidad y los familiares de los desaparecidos esperan noticias que puedan traer esperanza en medio de esta incertidumbre.