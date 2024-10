Actriz de ‘Lady Mangos’ en La rosa de Guadalupe aconseja a Mariana Echeverría: “Hay que ser humildes”

Melissa Ortega compartió su experiencia al interpretar a Lady Mangos en La Rosa de Guadalupe (Especial Infobae: Jovani Pérez)

Melissa Ortega, actriz que interpretó a “Lady Mangos” en un reciente episodio de La rosa de Guadalupe, compartió su experiencia sobre el capítulo que ha generado controversia en redes sociales.

Según declaraciones al periodista Gerardo Escareño, Ortega explicó que el episodio no sólo abordó la polémica de Mariana Echeverría en La casa de los famosos México, sino que también trató temas como la venganza y problemas psicológicos relacionados con el control de la comida.

El episodio, titulado Lady Mangos, se inspiró en un incidente durante una fiesta temática en el reality show, donde Echeverría discutió con Briggitte Bozzo por un mango.

La ex habitante denuncia bullyng y amenazas por su papel en La Casa de los Famosos México Crédito: X/ Mariana Echeverría

Este evento fue recreado en el programa de Televisa, lo que llevó a Echeverría a acusar a la televisora de fomentar el bullying en su contra. La actriz expresó su descontento a través de un video en sus redes sociales, donde criticó a la televisora por alimentar el odio y la falta de empatía.

“El hate es por un mango, que ahora ya sale La rosa de Guadalupe a hacer un capítulo del mango. Imagínense la importancia (...) Siguen haciendo bullying indirecto, mi casa, Televisa, la que tiene valores de no alimentar el ‘hate’ de crear empatía y respeto. No digo que así sea toda Televisa porque conozco productoras y productores que jamás se prestarían a alimentar el ‘hate’ de un programa de televisión”, señaló hace unos días.

El episodio abordó la polémica de Mariana Echeverría en La Casa de los Famosos México (Recorte)

Ortega, por su parte, comentó a Vaya Vaya TV que no considera que el episodio haya sido un acto de odio hacia Echeverría.

“Yo no creo que haya ningún tipo de ‘hate’ (...) Tú eliges si recibirlo o no, en este caso creo que Mariana lo recibió. Yo no soy nadie para decirle cómo reaccionar (...) Si las personas llegamos a recibir ‘hate’ es porque decidimos darle la importancia; dos, nos lo tomamos personal; y 3, no se tiene la humildad de reconocer que uno se equivoca y comete errores”, afirmó, sugiriendo que la reacción depende de la importancia que se le dé a los comentarios negativos.

Además, destacó que el capítulo fue un trabajo que abordó el tema del control de manera respetuosa y que recibió un gran apoyo del público.

“A todas las acciones que uno comete en la vida pues eso esperamos, al final era de esperarse que hubiera una reacción por parte de quien sea (...) Yo te puedo decir que hay que ser humildes en la vida, hay que aprender a reconocer sus errores y a reírse de uno mismo”, expresó la joven actriz.

La producción no confirmó que el episodio estuviera inspirado explícitamente en el reality (Instagram)

La intérprete también mencionó que, aunque el título del episodio podría sugerir una conexión directa con el incidente en el reality, la producción nunca confirmó que fuera una referencia explícita a este.

Ortega enfatizó que el personaje de Marcela, a quien interpretó, es una mujer que no puede perder el control, lo cual fue el enfoque principal del episodio.

A pesar de la controversia, Ortega se mostró emocionada por la recepción positiva de su interpretación y agradeció el apoyo recibido en sus redes sociales.

“La verdad es que el público se portó increíble y recibí muchas felicitaciones por la interpretación. Mis redes se llenaron de mucho amor, de mucho reconocimiento (...) Así le pusieron al capítulo, pero fue un trabajo de una mujer con un problema de control y lo abordamos desde ahí. Lo tratamos como un tema con mucho respeto”, agregó Melissa Ortega.

Ortega defendió el episodio, sugiriendo que la recepción depende de la percepción individual (Instagram)

La polémica en torno a La rosa de Guadalupe y su episodio “Lady Mangos” ha generado un debate sobre los límites de la ficción y la responsabilidad de los medios en la representación de eventos reales.