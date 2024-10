Susy Lu, esposa de Arath de la Torre, le reclamó que se haya enamorado de Mario Bezares: “No me gustó”

Susy Lu señaló la diferencia de comportamiento de Arath de la Torre en casa y en el reality (IG: @arathdelatorre)

Arath de la Torre y Mario Bezares enfrentaron críticas de sus esposas durante una transmisión en vivo del reality show La casa de los famosos México.

El live, que tuvo lugar el martes 1 de octubre, reunió a los finalistas y sus familias en una especie de fiesta familiar, pero también sirvió como un espacio para expresar opiniones sobre el comportamiento de los participantes en el programa.

Durante la transmisión, Pablo Chagra, conductor digital del programa, pidió a los familiares de los finalistas que compartieran lo que les gustó y no les gustó de la participación de sus seres queridos en el reality. Este ejercicio permitió a los participantes y sus familias sincerarse y abordar temas que quizás no habían discutido antes.

Susy Lu, esposa de Arath de la Torre, y Brenda Bezares, esposa de Mario Bezares, fueron las más críticas con sus parejas.

La reunión en La Casa de los Famosos México permitió la expresión de opiniones sobre el comportamiento de los participantes (Captura de pantalla Vix)

Susy Lu señaló que Arath no se comportaba en casa de la misma manera que en el reality, destacando que en el hogar suele ser más contundente en sus respuestas.

Además, mencionó que le gustó la inteligencia emocional de Arath y que cumpliera sus promesas a sus hijos, pero no le agradó que se “enamorara” de Mario Bezares y que comiera picadillo de otra mujer, un platillo que no le gusta en casa.

Susy Lu señaló que lo que le gustó del actor fue: “tu inteligencia emocional y que cumplieras las palabras de lo que le prometiste a tus hijos. Lo que no me gustó de ti es que te enamoraras de Mario Bezares y que comieras el picadillo de otra mujer (...) hoy se come picadillo y están todos invitados”.

Brenda Bezares criticó a Mario por no mencionar aspectos importantes de su familia (Captura de pantalla YouTube El 5)

Por su parte, Brenda Bezares criticó a Mario por olvidarse de mencionar aspectos importantes relacionados con su familia, como su canción Cada día más fuerte, que se volvió viral, y la música de sus hijos.

También expresó su descontento por no haber ganado ningún reto en el programa, aunque valoró su resiliencia y sentido del humor, esperando que mantenga esa actitud en casa.

“Se te olvidó decir de mi canción, se te olvidó decir de la música de mis hijos, tenías para todo mundo, menos para nosotros, porque la mente tuya, qué barbaridad”, expresó la también conductora de televisión.

Susy Lu recriminó a Arath por "enamorarse" de Mario Crédito: Televisa

“No me gustó que me dijeron ‘dale un voto de confianza, va a poder con los retos’, no ganaste ni uno, y lo que me encantó de ti es tu resiliencia, que fueras divertido, que te hubieras puesto a jugar y espero que en la casa también así seas, porque en la casa no eres así”, remató.

En cuanto a los planes futuros, Mario Bezares reveló que les ofrecieron una obra de teatro para realizar juntos, aunque aún están en pláticas para concretar el proyecto. Esta propuesta, la obra teatral La señora presidenta podría ser una nueva oportunidad para que ambos matrimonios trabajen juntos y fortalezcan sus lazos.

La reunión no sólo sirvió para celebrar el final del programa, sino también para que los participantes reflexionaran sobre su comportamiento y recibieran retroalimentación directa de sus familiares. Este tipo de dinámicas pueden ser enriquecedoras y ayudar a mejorar las relaciones personales fuera del ámbito televisivo.