Señalan a Mariana Echeverría por querer “colgarse” de Karime y Gala al grabar extraños sonidos en el hotel

¿Gala Montes y Karime Pindter ya son novias? Así fueron sus apasionados besos tras la final de La Casa de los Famosos México (Fotos: ViX)

A su salida de La Casa de los Famosos México, Karime Pindter y Gala Montes descubrieron que había mucha gente al pendiente de sus besos, abrazos y contactos al interior del reality, aunque ambas comparten orientación sexual y es evidente que son cercanas, no han confirmado que sean formalmente novias, incluso pensaban que habían sido discretas.

Gala y Karime revelaron que estuvieron en la misma habitación de hotel después de salir de La Casa de los Famosos y eso desató muchos rumores sobre lo que podría haber pasado entre ellas, la realidad es que han estado en gira de medios, sesiones de fotos y otras ocupaciones, todo apunta a que los finalistas ni siquiera han tenido acceso a su celular aún.

En medio de los rumores, Mariana Echeverría reveló que en su hotel se escucharon extraños ruidos, comenzó a grabar y lo publicó en historias de Instagram, es evidente que estos sonidos corresponden a gritos y gemidos de una persona teniendo intimidad, así que mucha gente la criticó.

Mucha gente criticó a la ex participante por haber vulnerado la privacidad de esas personas Crédito: (Mariana Echeverría)

Ya que la ex integrante de La Casa de los Famosos publicó el video con cierta burla, mucha gente comenzó a especular sobre si los gritos correspondían a Gala Montes y Karime, así que los fans del shippeo Garime la acusaron de intentar “colgarse” del tema.

“Jajaja hoy me desperté y esto es lo que escuchaba en mi cuarto del hotel, mejor me bajé a desayunar”, escribió la ex participante de Me Caigo de Risa.

Algunas personas pudieron notar que la historia fue publicada poco después de las 12:00 horas en Instagram, momento en que Gala y Karime ya estaban en la conferencia de prensa de todos los finalistas con Rosa María Noguerón, productora del programa, entonces es poco probable que hayan sido ellas.

Lo cierto es que además de los famosos, es muy probable que haya habido otras personas hospedadas en el mismo lugar, así que hubo quienes criticaron a Mariana Echeverría por grabar parte de la vida privada de gente completamente desconocida, aunque también se interpretó únicamente como una broma.

Estos fueron algunos de los comentarios: “Mariana bien colgada”, “Adiós Mariana, te irá mejor en el bote por grabar eso”, “Mejor se lo hubiera quedado en la anécdota para reírse sola y ya”, “De mis Garime no van a estar hablando”, “Obvio no son ellas, ya estaban en entrevistas”, entre otros.