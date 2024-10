¿Qué pasó cuándo un inglés conoció “El Chopo”?, su reacción se hizo viral

Después de llegar a México para presenciar el concierto de Metallica, decidió visitar el tianguis del Chopo. (IG/battlejacketslondon)

Los tianguis son originarios de Mesoamérica y su origen se remonta al México prehispánico; aunque han tenido diferentes modificaciones a lo largo de la historia, en la actualidad siguen estando presentes y muchos de ellos son conocidos por sus nombres como el de San Felipe o del Chopo.

Este último surgió el 4 de octubre de 1980 cuando el Museo Universitario del Chopo de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) realizó el primer tianguis de la música para que consumidores, productores y distribuidores comerciaran todo lo relacionado con esta rama del arte.

De acuerdo con un artículo publicado por el Gobierno de México, hoy en día estos lugares de comercio callejero tienen una mezcla de influencias tanto de los bazares de Medio Oriente como del México prehispánico y al ser parte importante de la cultura, los extranjeros deciden visitar estos emblemáticos sitios, tal es el caso de Louis Noguera.

Louis Noguera en “El Chopo”

Recorriendo el tianguis del Chopo, el extranjero quedó impactado por encontrar múltiples logos de bandas que desconocía por completo. (IG/battlejacketslondon)

Al ser un ferviente seguidor de Metallica, Louis Noguera, un emprendedor conocido en la escena del heavy metal por su emprendimiento llamado Battle Jackets London en el que ofrece productos muy utilizados en la cultura del metal, visitó México y decidió conocer lugares emblemáticos relacionados con la escena musical.

Hace 7 días publicó en la cuenta oficial de su emprendimiento en Instagram, @battlejacketslondon, publicó un video que se hizo viral pues visitó un lugar importante de la cultura musical en México y se sorprendió por lo que encontró. En su publicación escribió: This market in Mexico was so sick to look around! Do you have something like this near you? (Este mercado en México es una locura ¿tienes algo así cerca de ti?)

Al llegar a la colonia Santa María la Ribera se encontró con el tianguis cultural del Chopo y se sorprendió con lo que encontró, pues en cada puesto vendían mercancía con los logos de múltiples agrupaciones que ni siquiera sabía que existían y habían docenas de locales con productos diversos.

También quedó sorprendido al ver muchas cosas que desconoce y que nada de lo que estaba en venta, tenía precio, por lo que dice que se volvería loco con cualquier cosa y no se preocuparía por nada, sólo pagaría y ya.

Igualmente le impactó que tanto gorras como playeras se extendían a lo largo y ancho pero no sólo era uno sino que seguramente habían docenas de ellos así.

En la época que se fundó el tianguis cultural, el rock en español era muy escuchado, por lo que el peso de la música fue muy contundente para su creación y tanta fue la trascendencia de este proyecto que fue declarado patrimonio cultural inmaterial de la humanidad en 2023 por el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres.

Nothing Else Matters: la película

En México diversas personas lo reconocieron y comentaron su publicación, esperando coincidir en algún momento con él. (IG/battlejacketslondon)

El emprendedor también es conocido por haber realizado “Nothing Else Matters” (Nada más importa), la película, en donde los seguidores de la afamada agrupación “Metallica” son los protagonistas, realizadores y espectadores.

En este documental, Louis Noguera filmó durante dos años a algunos de los fanáticos más apasionados de Metallica en la gira mundial M72 y buscó retratar la unión que puede lograr la música, tanto que se siente como encontrar una familia o pertenecer a un grupo durante los conciertos.

En él también muestra la amistad, lo que representa la agrupación para sus seguidores y lo que sienten las personas al presenciar un espectáculo en vivo. De acuerdo con las redes sociales de la cuenta oficial, el filme se estrenará en otoño de 2024.