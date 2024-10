Productora del programa ‘Hoy’ explica por qué la entrevista de Agustín Fernández duró menos de 2 minutos

La entrevista se realizó en un espacio diferente al habitual. (Especial Infobae: Jovani Pérez)

Agustín Fernández, modelo argentino que ganó popularidad en México tras participar en varios realities shows, asistió como invitado especial al programa ‘Hoy’ el pasado 25 de septiembre para responder algunas preguntas sobre su participación en ‘La Casa de los Famosos México 2′.

El público se llevó una gran sorpresa cuando la entrevista terminó en menos de dos minutos, por lo que de inmediato las redes sociales se inundaron con especulaciones al respecto. Mientras algunos internautas aseguraron que habría sido una decisión de la productora tras las contundentes declaraciones que el modelo lanzó contra el matutino en LCDLFM, otros mencionaron que tratarse de una ‘venganza’.

Días después del escándalo, Andrea Rodríguez (productora del programa ‘Hoy’) concedió una entrevista para la revista TVNotas, donde aclaró qué pasó en realidad.

Agustín Fernández fue el último eliminado de la temporada. (Foto: Hoy)

“Él habló poquito. Nosotros teníamos preguntas que estuvieron establecidas, pero si él habla chiquito, pues qué hago. Además, en Cuéntamelo Ya! le pusieron los videos, era redundante hacer eso. Por eso se lo aclaramos al principio”.

De esta manera, la productora responsabilizó a Agustín Fernández por la brevedad de su entrevista en el matutino de Televisa. No obstante, es un hecho que el modelo argentino fue entrevistado en un espacio diferente a los otros exhabitantes de LCDLFM que asistieron al programa antes que él, incluso los entrevistadores no fueron los mismos.

¿Andrea Rodríguez saludó a Agustín Fernández?

En esa misma entrevista con la revista de circulación nacional, la productora confesó que no tuvo la oportunidad de saludar al modelo argentino porque estaba en la cabina.

Andrea Rodríguez es productora del programa "Hoy" y tía de Andy Escalona (Foto: @andy_escalona)

“Yo estaba en la cabina. Cuando ocurren estas secciones que son delicadas, yo me encuentro en la cabina checando que todo salga bien. Y cuando subí, él ya se había ido, se fue muy rápido. No tuve la oportunidad de saludarlo”, dijo.

Cabe recordar que Andrea Rodríguez y Agustín Fernández protagonizaron rumores sobre un presunto romance después de que el modelo quedó eliminado de LCDLFM.

Finalmente, la productora dio a conocer que el último eliminado del reality show no puede formar parte del matutino porque no hay espacios libres. Además, se encuentra contemplando la posibilidad de contratar a Nicola Porcella de manera definitiva, esto luego de que cubrió el espacio de Arath de la Torre durante más de 10 semanas.

“En el programa no me cabe para nada. Tengo 7 conductores y estamos viendo qué va a pasar con Nicola. en el programa Hoy no tiene cabida ni él ni nadie”