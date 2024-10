Felipe Calderón envía mensaje a Claudia Sheinbaum previo a su toma de protesta: “Que sea auténtica jefa del Estado”

Calderón Hinojosa lanzó un mensaje para Claudia Sheinbaum |(Cuartoscuro)

A menos de una hora de la investidura presidencial, el expresidente de México, Felipe Calderón Hinojosa dedicó u mensaje a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a la que le deseó suerte en este nuevo periodo.

La exjefa de Gobierno de la Ciudad de México será la primera mujer en la historia del México independiente en asumir el cargo como titular del Poder Ejecutivo Federal, un acto que ha sido trascendental en todo el mundo y, por ello, no podía pasar desapercibido por el militante del Partido Acción Nacional (PAN).

A través de la red social X -antes llamada Twitter-, el exmandatario federal remarcó que entre sus deseos estaba el que el periodo que este día comienza “le vaya bien” a la morenista que, en repetidas ocasiones, ha lanzado críticas en su contra por la llamada ‘guerra sucia’ contra Andrés Manuel López Obrador, así como las acciones en contra del crimen organizado.

Pese a lo anterior, el panista se mostró diplomático en su mensaje, al tiempo que pidió que sea una gobernante para todos y no solo parta una facción.

“Que gobierne para todos y comience una etapa de reconciliación, de reconstrucción de instituciones, de respeto al medio medio ambiente y se fortalezca un Estado democrático y de Derecho en México”, remató en su mensaje.

Felipe Calderón dedica mensaje a Claudia Sheinbaum |Foto: X @FelipeCalderon

Cabe destacar que Claudia Sheinbaum y Felipe Calderón han tenido interacciones y declaraciones públicas que reflejan desacuerdos y críticas mutuas. Sheinbaum, quien funge como ex jefa de gobierno de la Ciudad de México y militante de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), ha sido crítica de las políticas de panista, especialmente en temas como la seguridad y el manejo de la violencia durante su administración entre 2006 a 2012.

Por su parte, Calderón ha cuestionado la gestión de Sheinbaum al frente de la capital del país, así como las políticas implementadas en la urbe, especialmente en cuanto a seguridad y movilidad se refiere. Ambos políticos representan posturas ideológicas opuestas y han utilizado diferentes plataformas para expresar sus puntos de vista.

No obstante, como ex jefe de Estado, el panista no dejó pasar la oportunidad de demostrar empatía para con la morenista a través de este mensaje público.

Claudia Sheinbaum rendirá protesta este 1 de octubre | REUTERS/Raquel Cunha

No es el único que dirige mensajes a Sheinbaum

Antes de mensaje del expresidente Felipe Calderón, en redes sociales trascendió también el mensaje de Jorge Álvarez Máynez, quien forma parte del partido Movimiento Ciudadano, al tiempo de también haber llegado a la boleta electoral en la misma contienda que le dio el gane a la morenista.

Sin decir nombres, el emecista resaltó la relevancia de tener, por primera vez en la historia a una mujer en el poder, por lo que pidió que, a partir de este momento, ninguna de las pertenecientes a este sector de la población tenga que hacerle frente a las problemáticas que por años han sido víctimas.

“Nunca más una mujer en la cárcel por decidir sobre su cuerpo. Ni una niña más con cáncer sin atención médica. Ni una joven más a prisión por fumar marihuana. Ni una víctima más de abuso sexual en el transporte público. Que la primera mujer presidenta gobierne por todas ellas”, escribió.

El emecista dedicó un mensaje a la presidenta | Foto: x @AlvarezMaynez

Claudia Sheinbaum Pardo es una científica, política y funcionaria pública mexicana. Nació el 24 de junio de 1962 en la Ciudad de México y es miembro del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). Se graduó en física por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y tiene un doctorado en ingeniería energética.

En el ámbito político, Sheinbaum ha ocupado varios cargos, entre ellos:

Secretaria de Medio Ambiente del Distrito Federal durante la administración de Andrés Manuel López Obrador (2000-2006).

Jefa delegacional de Tlalpan (2015-2017).

Jefa de Gobierno de la Ciudad de México desde diciembre de 2018.

Presidenta Constitucional de México a partir del 1 de octubre del 2024