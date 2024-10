Sheinbaum rinde protesta; éste es su primer discurso como presidenta de México: “Llegamos las mujeres a conducir el destino de nuestra nación”

La presidenta constitucional dirige un discurso tras la investidura | Foto: Jovani Pérez - Infobae México

México experimenta este 1 de octubre varios de los momentos más importantes de su historia, pues además de que por primera vez hay una mujer como titular del Poder Ejecutivo Federal, también se trata de la primera vez que un sexenio da inicio oficial antes. A partir de este momento, Claudia Sheinbaum Pardo es presidenta Constitucional luego de haber tomado protesta ante los integrantes del Poder Legislativo, uno que además está compuesto por 250 legisladoras y 250 legisladores, haciéndolo paritario.

La militante de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), cabe destacar, tuvo complicaciones para llegar al Congreso debido a la presencia de cientos de simpatizantes en las inmediaciones de su hogar; sin embargo, pese al ligero retraso, recibió la banda presidencial hecha a la medida por militares de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), y con ello, ella y su gabinete inician funciones hasta el 2030.

Claudia Sheinbaum en camino a San Lázaro Crédito: Milenio

¿Qué dijo Claudia Sheinbaum?

En una toma de protesta presidencial en México, el presidente electo -en este caso la presidenta-, presta juramento frente al Congreso de la Unión. El discurso protocolario incluye el siguiente juramento:

“Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidenta de la República que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión; y si así no lo hiciere, que la Nación me lo demande.”

Claudia Sheinbaum takes her oath as Mexico's new President as Andres Manuel Lopez Obrador is seen in the background at the Congress, in Mexico City, Mexico, October 1, 2024. REUTERS/Henry Romero

Tras ello y ser investida con la banda presidencial, se da pie a dar agradecimientos a la ciudadanía y a los demás involucrados en este evento que ahora es histórico en México. La exjefa de Gobierno de la Ciudad de México y además exalcaldesa de Tlalpan, dijo:

“Buenos días a todas y todos, licenciado Andrés Manuel López Obrador, honorable Congreso de la Unión, gobernadoras y gobernadores, jefe de gobierno, invitados e invitados especiales, familia, pueblo de Mexico, saludo y agradezco a presencia de 105 países que nos acompañan, es un reflejo del compromiso de Mexico con la comunidad internacional y de la amistad que nos une con todos los pueblos del unidos (...). Hace exactamente 19 años en este mismo recinto, en un atropello a la libertad, el jefe de gobierno, Andrés Manuel López Obrador, frente a aquella legislatura pronunció un discurso que cimbró para siempre la lucha por la democracia. En comparecencia frente al juicio de desafuero, cuyo único propósito era el intento de un fraude anticipado dijo: ‘ustedes me van a juzgar, pero no olviden que todavía falta que a ustedes y ni nos juzgue la historia’.

“Hoy lo decimos con certeza y sin temor a equivocarnos, la historia y el pueblo lo ha juzgado, Andrés Manuel López Obrador, uno de los grandes, el dirigente politico y luchador social más importante de la historia moderna, el presidente más querido solo comparable con Lázaro Cárdenas, el que inició y termina su mandato con más amor de su pueblo y para millones, aunque a él no le gusta que se lo digan, el mejor presidente de México.

“El que inició la revolución pacífica de la Cuarta Transformación de la vida pública de México. Usted nos ha pedido en varias ocasiones no develar bustos, ni poner su nombre en calles, avenidas, barrios o colonias, tampoco monumentos ni hacer grandes homenajes; la verdad que no hace falta porque usted estará siempre donde solo residen los que luchan toda la vida, los que no se rinden, los que devuelven la esperanza y la alegria, usted estará siempre en el corazón del pueblo de México.

“Se retira de la vida pública como un demócrata y maderista a seguir luchando desde otra trinchera, a escribir lo que ha sostenido desde sus primeros días cuando lucho con los mayas chontales, que el origen de la grandeza cultural de Mexico reside en las grandes civilizaciones que vivían en esta tierra siglos antes de que invadieran los españoles.

“No es casualidad, sino una armonía de la historia que ayer se haya población en el Diario Oficial de la Federacion la reforma de la constitution política de los Estado Unidos Mexicanos que otorga derechos a los pueblos indígenas y afroamericanos de Mexico.

“Su último libro lo titula ‘Gracias’ hoy le devolvemos el agradecimiento, profundas gracias, gracias gracias por siempre. Ha sido un honor luchar con usted, hasta siempre hermano, amigo, compañero Andres Mauel López Obrador.

“El 2 de junio de este año, el pueblo de México, de forma democrática y pacífica dijo fuerte y claro, es tiempo de transformación y es tempo de mujeres.

“Hoy 1 de octubre del 2024 inicia a segunda etapa, el segundo piso de la Cuarta Transformación de la vida pública de México y también hoy, después de 200 años de la república y de 300 años de la colonia, porque previo a ello no tenemos registros claros, es decir, después de al menos 503 años, por primera vez llegamos las mujeres a conducir el destino de nuestra hermosa nación. Y digo llegamos porque no llego sola, llegamos todas. México es un país maravilloso con un pueblo extraordinario.

“Somos una gran nación, aquí crecieron culturas originarias que dieron al mundo el cacao, el maíz el jitomate. Que construyeron pirámides monumentales. Que entendieron los astros, la vida y la muerte como parte de un cambio constante, que nos dieron y siguen dando lenguas vivas como ninguna otra, que tejieron y tejen textiles con manos de mujeres artesanas que entrelazan con el alma y con la vida, con culturas como la maya que crearon el cero como parte de la matemática, o la mexica que creó el método más sustentable de cultivo que se conoce: la chinampa. México es el país que le dio al mundo a Hidalgo, que inició con unos cuantos el grito de independencia y al poco tiempo fueron miles que demandaban justicia. El que abolió la esclavitud, el que supo conducir con certeza a su pueblo por el camino de la libertad y se convirtió en padre de la patria, México el país de Morelos que supo identificar los sentimientos de la nación para escribir que la soberanía emana del pueblo.

“Que no se admite la tortura y la urgente necesidad de moderar la opulencia y la indigencia. De Vicente Guerreo que, en el momento difícil, cuando su padre pedía que aceptara la indulgencia del virrey, supo decir: ‘la patria es primero’. México es de Guadalupe Victoria, primer presidente de México que después de la independencia se reveló frente al emperador Iturbide para lograr la primera Constitución. De Josefa Ortiz que no solo dio el taconazo para iniciar la independencia, sino que sabiamente expresó: ‘no se debe premiar a quien sirve a la patria, sino castigar a quien se sirve de ella’, o de Leona Vicario, madre de la patria, pero periodista y luchadora por la independencia que Hace 200 años supo defender a la mujer por su pensamiento. De Juárez y los liberales que antes que nadie, separaron la iglesia del estado y defendieron a la patria al invasor.

Mexico's President Andres Manuel Lopez Obrador and President-elect Claudia Sheinbaum embrace on the day of her swearing-in ceremony at the Congress, in Mexico City, Mexico, October 1, 2024. REUTERS/Raquel Cunha

Así fue su primer saludo civil

A su llegada al Congreso de la Unión, la cual se dio después de las 11:00 horas, tiempo del centro de México, la morenista saludó a la prensa presente, al tiempo que se dirigió al vestíbulo de la Cámara Baja donde dirigió un saludo civil a las fuerzas armadas presentes. Se le llama de esta manera ya que ingresó como ciudadana y presidenta electa y salió como presidenta constitutional de México.

La agenda de la morenista incluye una visita a Palacio Nacional, inmueble que será su residencia oficial durante los siguientes seis años, donde se tomará una fotografía oficial con los integrantes de su gabinete presidencial para posteriormente, encabezar una comida con los jefes de Estado que viajaron al país para ser testigo del evento llevado a cabo delante de los miembros del Poder Legislativo.

Para las 16:00 horas, la morenista y además Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas, recibirá el bastón de mando por parte de los integrantes de los pueblos indígenas y con ello, se dirigirá a los miles de ciudadanos que desde las primeras horas se concentraron en el Zócalo para escuchar su primer discurso público como la primera presidenta de México.