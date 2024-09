Por qué acompañarán a Claudia Sheinbaum menos presidentes que a AMLO en su toma de protesta

La presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, habla durante un acto protocolario este miércoles en la Secretaría de Educación Pública de Ciudad de México (México). EFE/ Mario Guzmán

La presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó desde principios de agosto que su equipo había emitido invitaciones a todos los países con los que México tiene actualmente relaciones diplomáticas para que sus representantes asistieran a la toma de protesta este primero de octubre, donde por primera vez en la historia de México ascenderá una mujer a la presidencia.

En total, confirmaron su asistencia representantes de 105 países y 22 organismos internacionales; de los países confirmados, 16 presidentes, principalmente de América Latina, estarán en el evento. En comparación con los 178 asistentes a la toma de AMLO en 2018, el número de representantes disminuyó dramáticamente, sin embargo, las situaciones políticas y diplomáticas de nuestro país con algunos de ellos ha cambiado drásticamente en seis años, y por roces políticos es que varios personajes que sí estuvieron en la toma de posesión de López Obrador no asistirán a la de Sheinbaum.

El ejemplo más claro es el de la delegación española, que informó que no enviaría a ningún representante debido a que al Rey Felipe VI no fue directamente invitado, como se acostumbra, debido a que el país ibérico se ha negado a ofrecerle a México una disculpa por la Conquista de 1519.

Imagen de archivo. El presidente de España, Pedro Sánchez (izq.), posa para los medios junto a la entonces alcaldesa de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, luego de recibir las llaves de la capital en el ayuntamiento. 31 de enero de 2019. REUTERS / Henry Romero

Así lo informó Sheinbaum el pasado 25 de septiembre durante una conferencia de prensa, en la cual explicó que había invitado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y no al Rey Felipe VI a su toma de posesión porque el monarca no respondió a la carta que le envió el actual mandatario en 2019, exigiendo una disculpa pública de España por el pasado colonial.

Presidentes de Latinoamérica que no asistirán esta vez

Perú y Ecuador son otras dos naciones que no tendrán representación en la toma de protesta de Sheinbaum, debido a que México no tiene actualmente relaciones diplomáticas con estos países luego de decisiones que el propio AMLO tomó en su momento.

Es el caso de la situación con Perú que comenzó a deteriorarse cuando Dilma Boluarte llegó a la presidencia tras el auto golpe de estado que llevó a cabo el ex mandatario Pedro Castillo y López Obrador mostró su apoyo a Castillo y criticó la situación en Perú, cuestionando la legitimidad de Boluarte. En este sentido, López Obrador catalogó a Boluarte de “presidenta espuria”.

En respuesta, Perú declaró persona non grata al embajador de México en Lima, y al propio AMLO, señalando una injerencia en asuntos internos. México, a su vez, otorgó asilo a la familia de Castillo. En su momento, el aún mandatario dijo sentirse orgulloso de haber sido nombrado persona non grata por Lima y tachó a las y los congresistas peruanos de fabricar diversos delitos en contra de Castillo Terrones.

Sin embargo, y pese a este problema heredado, Sheinbaum fue felicitada por el país andino por ganar la presidencia: A través de un comunicado publicado por el Ministerio de Relaciones Exteriores en Twitter, Perú la felicitó por haber ganado los comicios este domingo 2 de junio.

AMLO insiste en no reconocer el gobierno de Dina Boluarte y la llama usurpadora (Composición: Carlos Oré Arroyo/Infobae)

Ecuador, por su parte, no tiene relaciones diplomáticas con México luego de que miembros de la policía ingresaron a la embajada mexicana en abril de este año, para arrestar al ex vicepresidente Jorge Glas, quien buscaba asilo en la misión diplomática, por lo que su presidente, Daniel Noboa, tampoco fue invitado.

Otro mandatario que no asistirá a la toma de protesta de Sheinbaum, y que causó mucho revuelo con su presencia en la toma de AMLO, fue Nicolás Maduro, de quien se dice no respondió al llamado ya que México no ha reconocido formalmente su triunfo en las elecciones celebradas el pasado 28 de julio.

Por otro lado, la comitiva estadounidense, que es encabezada por la Primera Dama de dicho país, Jill Biden, contará con 7 miembros del gobierno norteamericano que acudirán a este acto protocolario, entre los que destacan el actual embajador, Ken Salazar, el Secretario del Departamento de Salud, Xavier Becerra y la alcaldesa de Tucson, Arizona, Regina Romero.

La avanzada estadounidense llega al país en el contexto de acusaciones de AMLO sobre que EE.UU. es el responsable de la actual violencia que vive el estado de Sinaloa, señalando que el que Washington arrestara al capo mexicano, Ismael “Mayo” Zambada fue el origen de los enfrentamientos entre las facciones del Cartel de Sinaloa.

López Obrador tuvo una comida con los mandatarios que ya se encuentran en territorio nacional, entre los que destacan el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; el presidente de Chile, Gabriel Boric ; el presidente de Colombia, Gustavo Petro; el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez; la presidenta de Honduras, Xiomara Castro Sarmiento y el mandatario de Guatemala, Bernardo Arévalo. Sheinbaum en tanto informó que ofrecerá una cena para sus invitados extranjeros en el Museo de la Ciudad de México.